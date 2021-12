Vorlage und Treffer: Son beschert Tottenham zweiten Sieg in Folge

Spielt sich Tottenham in eine Serie? Das Team von Antonio Conte fuhr einen kontrollierten und über weite Strecken ungefährdeten Sieg gegen Brentford ein, den zweiten hintereinander.

Starker Schneefall hatte am vergangenen Wochenende noch dafür gesorgt, dass das Spiel der Tottenham Hotspur gegen den FC Burnley ausfiel. Am Donnerstag war von Schnee glücklicherweise keine Spur und die Spurs empfingen den Aufsteiger FC Brentford.

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Londoner Teams in der Premier League wurde in der Anfangsphase von Tottenham bestimmt. Lucas Moura hatte die erste gute Chance (6.). Ansonsten kamen die Hausherren aber zumeist über die linke Seite und den auffälligen Son, der kurz darauf auch das Führungstor vorbereitete: Der Südkoreaner brachte die Flanke vor das Tor der Gäste, wo Canos vom eigenen Mann angeköpft wurde und den Ball ebenfalls per Kopf ins eigene Tor beförderte (12.).

Mit der verdienten Führung im Rücken ließ es Tottenham Mitte der ersten Hälfte etwas ruhiger angehen. Brentford gestaltete das Spiel ausgeglichener, doch die besseren Chancen erspielte sich weiterhin Tottenham: Son (36.) und Höjbjerg (37.) scheiterten jedoch binnen einer Minute jeweils an Alvaro Fernandez im Brentford-Kasten.

Son sorgt für die Vorentscheidung - Brentford offensiv zu harmlos

Zu Beginn der zweiten Hälfte waren die Spurs drauf und dran, das Spiel früh in klare Verhältnisse zu bringen. Beste Chancen von Kane (49.) und Höjbjerg (50., 53.) blieben jedoch ungenutzt und so konnte Brentford die Partie eng halten.

Als das Spiel wieder in ruhigere Gewässer abzubiegen schien und auch Brentford vermehrt Ballbesitzphasen hatte, stach Son zu. Der Angreifer vollendete einen schönen Angriff über Kane und Reguilon (65.).

Das 2:0 war die Vorentscheidung dieser Partie. Tottenham hatte Spiel und Gegner weitgehend unter Kontrolle. Die Bees spielten nach vorne, doch an Abschlüssen mangelte es. Am gefährlichsten waren die verunglückte Flanke von Jensen, die auf das Tor von Lloris kam und von diesem über die Latte gelenkt werden musste (73.) sowie ein Abschluss von Toney aus spitzem Winkel (84.). Wirklich ins Wanken kam der zweite Sieg der Spurs in Folge aber nicht mehr.

Tottenham hält mit dem Sieg die Champions-League-Ränge in Reichweite. Am Sonntag (15 Uhr, LIVE! bei kicker) steht das nächste Heimspiel gegen Norwich City an. Zur selben Zeit spielt Brentford bei Leeds United.