CL-Rennen wieder offen: Spurs feiern historischen Derbysieg gegen dezimiertes Arsenal

Im Derby gegen Arsenal gelingt Tottenham ein wichtiger Dreier im Kampf um die Champions League. Nur ein Zähler trennt die Spurs noch vom Stadtrivalen auf Rang vier.

Spurs-Coach Antonio Conte wechselte nach dem 1:1 beim FC Liverpool auf einer Position und begann mit Sanchez für Romero in der Dreierkette. Arsenals Trainer Mikel Arteta verzichtete im Vergleich zum 2:1 gegen Leeds auf Änderungen.

Kane cool vom Punkt

In einem von Beginn an hitzigen Derby war beiden Teams sofort anzumerken, um was es ging. Trotz einer dementsprechend intensiven Anfangsphase fehlte es zunächst an Torgefahr. Den ersten Aufreger in Tornähe gab es nach gut 20 Minuten, als Son im Strafraum gegen Cedric zu Boden ging und Referee Paul Tierney auf den Punkt zeigte. Kane nahm den nicht unumstrittenen Strafstoß dankend an und traf zur Führung (22.).

Holding fliegt noch vor der Pause

In der Folge blieben die Spurs am Drücker und profitierten in der 33. Minute ein weiteres Mal von der Ungeschicktheit der Gunners-Defensive in Person von Holding: Nach einem langen Ball checkte dieser Son abseits des Leders weg und flog dafür mit Gelb-Rot vom Platz. Eine Schlüsselszene, der die Gastgeber durch Kane nur vier Zeigerumdrehungen später das zweite Tor und den dritten Nackenschlag für Arsenal folgen ließen (37.). Die Gunners erholten sich aber noch vor der Pause und kamen in Unterzahl zu ihrer besten Chance durch Nketiah, gegen den Lloris den 2:0-Pausenstand sicherte (43.).

Kurz nach dem Seitenwechsel beseitigte Son dann jeden Zweifel und erzielte nach nur 69 Sekunden das 3:0 - sein bereits 21. Saisontor -, mit dem die Partie entscheiden war. Tottenham schaltete anschließend einen Gang zurück, was den Gästen die Chance auf den Anschluss ermöglichte, den Saka verpasste (51.). Auch im Verwaltungsmodus blieben die Spurs jedoch das gefährliche Team und ließen durch Emerson Royal (59.) und Son (63.) ein viertes Tor gleich mehrfach liegen.

Kampf um die Königsklasse nimmt Fahrt auf

In der Schlussphase schienen sich beide Mannschaften dann auf das Ergebnis verständigt zu haben. Es blieb beim 3:0 für Tottenham, das durch den Sieg bis auf einen Zähler an die Gunners auf dem ersten Champions-League-Rang heranrückt - und seinen höchsten Derbysieg in der Premier-League-Ära feierte.

Tottenham kann am Sonntag um 13 Uhr gegen den FC Burnley vorlegen, ehe am letzten Spieltag das bereits abgestiegene Norwich wartet. Die Gunners reisen am Montag (21 Uhr) nach Newcastle, bevor ein Heimspiel gegen Everton die Spielzeit beendet (hier geht es zum Restprogramm der Premier-League-Topklubs). Mit einem Derbysieg hätte sich die Arteta-Elf das erste Champions-League-Ticket seit 2016/17 bereits sichern können - jetzt ist wieder Zittern angesagt.