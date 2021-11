Tottenham entlässt Espirito Santo - Kommt jetzt Conte?

Tottenham Hotspur hat sich nach dem 0:3 gegen Manchester United von Trainer Nuno Espirito Santo getrennt.

Espirito Santo hatte erst im Juni einen Zweijahresvertrag bis 2023 bei den Spurs unterschrieben - als Nachfolger von José Mourinho bzw. Interimstrainer Ryan Mason. Nach nur zehn Spieltagen (fünf Siege, fünf Niederlagen) in der Premier League endet seine Amtszeit schon wieder. Die Formkurve zeigte zuletzt deutlich nach unten: In den letzten sieben Ligaspielen sammelten die Spurs lediglich sechs Zähler und verloren zudem in der Conference League gegen Vitesse Arnheim 0:1.

"Ich weiß, wie sehr Nuno und sein Trainerstab Erfolg haben wollten, und ich bedaure, dass wir diese Entscheidung treffen mussten", sagte Geschäftsführer Fabio Paratici: "Nuno ist ein wahrer Gentleman und wird hier immer willkommen sein."

Neben dem 47-jährigen Portugiesen wurden auch Ian Cathro, Rui Barbosa und Antonio Dias aus dem Trainerstab von ihren Aufgaben entbunden. Informationen zur Nachfolge sollen "zu gegebener Zeit" bekannt gegeben werden.

Vereinsloser Conte in den Startlöchern

Laut übereinstimmenden Medienberichten aus Italien soll Antonio Conte die Nachfolge antreten, die Gespräche befänden sich im Endstadium. Der 52-jährige Italiener ist seit seinem Abschied von Inter Mailand Ende Mai vereinslos. Auf der Insel trainierte er von 2016 bis 2018 den FC Chelsea und führte die Blues zur Meisterschaft.