Totgesagte leben länger: Wattenscheid doch noch nicht abgestiegen

Über möglichweise überlebenswichtige Punkte darf sich die SG Wattenscheid freuen. Auch in zweiter Distanz bleibt die Entscheidung des Sportgerichts, gegen die ein Ligakonkurrent Einspruch eingelegt hatte, bestehen.

Es sieht wahrlich nicht gut aus für die SG Wattenscheid 09. Nach der 1:2-Pleite in Oberhausen am vergangenen Wochenende stand der Regionalliga-Neuling eigentlich schon als zweiter Absteiger fest. Acht Punkte trennten die Mannschaft von Christian Britscho auf den Tabellen-16. RW Ahlen - bei zwei verbleibenden Partien nicht mehr einzuholender Abstand. Ein Sportgerichtsurteil weckt nun aber neue Hoffnung bei der totgeglaubten SGW.

In Folge eines Wechselfehlers bei der 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln II, hatte das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) einem Einspruch des Aufsteigers bereits Ende März stattgegeben und das Spiel mit 2:0 für Wattenscheid gewertet. Köln hatte in dieser Partie zu viele Ü-23-Spieler auf dem Feld und verstieß damit gegen Paragraph 12 der Spielordnung des DFB. Gegen dieses Urteil hatte nun ein Ligakonkurrent ebenfalls Einspruch eingelegt - jedoch ohne Erfolg. Auch in zweiter Instanz bleibt die Entscheidung des Sportgerichts bestehen. Die Punkte gehen also endgültig an Wattenscheid.

Abstieg bleibt dennoch wahrscheinlich

Was bedeutet das für die Tabelle? Wattenscheid erhält drei Punkte und verkürzt den Abstand zu RW Ahlen auf fünf Punkte. Der Klassenerhalt ist rechnerisch also wieder im Bereich des Möglichen. Dass dem Aufsteiger nach zuletzt fünf Pleiten in Folge dieses Kunststück gelingen - Ahlen darf zeitgleich keinen Punkt mehr holen -, darf zumindest angezweifelt werden. Die Profi-Reserve des 1. FC Köln muss zeitgleich eventuell auch noch einmal um den Klassenerhalt bangen. Nach dem Punktabzug rutschen die Jung-Geißböcke auf Rang 15 ab, könnten rein rechnerisch auf den potenziellen dritten Abstiegsplatz 16 abrutschen. Auch dies ist aber äußerst unwahrscheinlich.