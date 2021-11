"Totales Vertrauen": Leitls leidenschaftliches Plädoyer

Auf schon acht Punkte ist Fürths Rückstand auf Relegationsplatz 16 angewachsen. Im Heimspiel am Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Eintracht Frankfurt will das arg gebeutelte Kleeblatt diesen verringern - trotz der weiter angespannten Personalsituation, vor allem im Abwehrzentrum.

Tabellenletzter, erst ein Punkt, acht Liganiederlagen in Folge, dazu die verletzungs- und coronabedingte Personalnot. Vielleicht war es Stefan Leitl deshalb ein Anliegen, die Pressekonferenz am Freitag mit "positiven Nachrichten" zu eröffnen: Rechtsverteidiger Marco Meyerhöfer, berichtete der Trainer, hat seinen grippalen Infekt, der ihn beim jüngsten 1:3 in Freiburg ausgebremst hatte, ebenso überstanden wie Mittelfeldspieler Adrian Fein seine muskulären Probleme, wegen der er das Training am Mittwoch hatte abbrechen müssen.

Corona-Quintett erst fürs Spiel in Gladbach wieder ein Thema

Nichtsdestotrotz dominiert beim Aufsteiger aber weiter der personelle Notstand: Elf verletzte oder positiv auf Corona getestete Profis umfasst das Fürther Lazarett derzeit. Die Hoffnungen, die fünf sich weiter in Quarantäne befindenden Spieler Sascha Burchert, Maximilian Bauer, Nils Seufert, Jeremy Dudziak und Dickson Abiama vorzeitig freitesten zu können, haben sich zerschlagen. "Es besteht die Chance, dass wir sie Anfang nächster Woche aus der Quarantäne rausbekommen", erklärt Leitl. Sollte die medizinische Abteilung grünes Licht geben und die Rückkehr ins Training ohne Komplikationen verlaufen, könnte das Quintett - oder zumindest Teile davon - wieder ein Thema für das Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (20. November) nach der Länderspielpause sein.

Drei Optionen, kein Innenverteidiger

Gegen die Eintracht aber wird Leitl noch auf dieses verzichten müssen - genauso wie auf Abwehrchef Nick Viergever, der sich am vergangenen Samstag in Freiburg einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen hat und mehrere Wochen fehlen wird. Weil neben Bauer und Viergever auch Gideon Jung (Knie-OP) und Justin Hoogma (Innenbandverletzung im Knie) ausfallen, kommen gegen Frankfurt nur noch drei Spieler für die Innenverteidigung infrage: mit Abdourahmane Barry ein Rechtsverteidiger und mit Hans Nunoo Sarpei und Sebastian Griesbeck zwei defensive Mittelfeldspieler. "Eine Situation, die ich so als Spieler und Trainer noch nie erlebt habe", erzählt Leitl. Das Gebot der Stunde lautet im Abwehrzentrum also Improvisation. Überhaupt will der 44-Jährige trotz der Personalmisere nicht jammern und betont stattdessen: "Wir gehen guten Gewissens ins Spiel, weil wir Vertrauen in die Jungs haben."

Rechtfertigen konnten Leitls Schützlinge dieses in der bisherigen Bundesligaspielzeit aber noch zu selten. Nach zehn Spielen erst sieben eigene Treffer sind nach Bielefeld (sechs) der zweitschlechteste Wert der Liga, im Gegenzug aber schon 27 Gegentore gar der schlechteste. "Wir sind in den einzelnen Spielen in Phasen immer auf Augenhöhe und können Spiele ausgeglichen gestalten", hebt der Coach das Positive bevor, um dann die Mängelliste abzuarbeiten: "Mal fehlt der letzte Pass, mal das Matchglück, mal, dass wir kompromissloser verteidigen. Das summiert sich, das sind zu viele individuelle Dinge, die dazu führen, dass wir nicht gewinnen können."

Umbruch, Verletzte, Corona: "Alles Dinge, die wir gemeinsam erst mal verarbeiten müssen"

Gänzlich überraschend kommt der bisherige Negativlauf für den gebürtigen Münchner nicht. "Wir wussten schon vor der Saison, dass es nicht einfach für uns werden wird. Wir mussten einen extrem großen Umbruch, der für normale Aufsteiger nicht normal ist, hinnehmen", erinnert Leitl an den Sommer. "Es ist doch ganz normal, dass das Zeit braucht und nicht sofort alles funktionieren kann, gerade wenn negative Ergebnisse kommen. Jetzt kommt noch die Situation mit vielen Verletzten und Corona dazu. Das sind alles Dinge, die wir gemeinsam erst mal verarbeiten müssen", betont er. "Es ist ja nicht so, dass wir sagen können: Gut, bei Fürth fallen mal elf Spieler aus, dann kommen eben elf neue, und wir spielen mal schnell Bundesliga. Damit tun sich andere Vereine, die vielleicht mehr finanzielle Mittel haben, auch deutlich schwer."

Den Glauben an seine ergebnistechnisch und personell arg gebeutelte Truppe und die Wende zum Guten hat Leitl dennoch nicht verloren - im Gegenteil: "Die Mannschaft kommt sich Woche für Woche immer näher und kriegt Vertrauen in die Art und Weise, wie wir spielen wollen", findet der Trainer und setzt zu einem leidenschaftlichen Plädoyer für sein Team an: "Egal, wer ausfällt und egal, ob wir jetzt gar keine Innenverteidiger mehr haben: Das sind meine Jungs, und ich vertraue diesen Jungs total. Ich weiß, dass sie alles rausholen werden, davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt. Und dann, glaube ich, sind wir jetzt auch endlich mal an der Reihe, ein Spiel zu gewinnen." Eindringliche Worte, die es für seine Spieler am Sonntag zu bestätigen und mit Leben zu füllen gilt.