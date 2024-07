"Total skurril am Fußball": Was Nagelsmann am nicht gegebenen Elfer stört

Gastgeber Deutschland ist im EM-Viertelfinale an Spanien gescheitert. Speziell eine Szene in der Verlängerung bot Diskussionsstoff. Zum nicht gegebenen Handelfmeter hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann seine ganz eigene Meinung.

Es lief am Freitagabend die 106. Minute, als ein kollektiver Aufschrei im Stuttgarter Stadion zu hören war. Jamal Musiala hatte aus der zweiten Reihe abgezogen, Spaniens Linksverteidiger Marc Cucurella vom FC Chelsea bekam den wuchtigen Versuch an die Hand. Schiedsrichter Anthony Taylor hatte einen guten Blick auf die Szene und zeigte schnell an, dass er weiterspielen lassen wird.

Deutschland drängte in der Folge weiter nach vorne, kassierte in der 119. Minute allerdings unglücklich das entscheidende 1:2 von Ex-Dortmunder Mikel Merino. Klar, dass die Elfmeterszene deswegen noch intensiver diskutiert wurde.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte seine ganz eigene Meinung zur Situation, die er in der ARD ausführlich kundtat. "Ich versuche schon seit Jahren, in allen möglichen Schiedsrichtersichtungen mit reinzubringen, warum man bei keiner Handspielsituation bewertet, was aus der Aktion wird", begann der ehemalige Bayern-Coach und fügte an: "Wenn Jamal das Ding in den Mittelrang schießt, dann will ich dafür keinen Elfmeter."

Cucurellas Handspiel sei auch "keine riesig unnatürliche Bewegung". Aber: "Wenn der Ball aufs Tor geht, dann stoppt er diesen mit der Hand. Das ist einfach Fakt, das sieht man. Das macht er nicht absichtlich, aber das spielt auch keine Rolle."

Vergleich zur Szene im Achtelfinale

Nagelsmann findet es "total skurril im Fußball, dass die Intention der Aktion null bewertet wird". Es gehe stattdessen schlichtweg darum: "Ist der Ball jetzt an der Hand oder nicht?" Der für Deutschland wegweisende Elfmeter im Achtelfinale gegen Dänemark, als Unglücksrabe Joachim Andersen den Ball bei einer Flanke an die abgespreizte Hand bekam, sei für Nagelsmann "deutlich weniger" gewesen.

"Dass wir das nicht reinkriegen in den Fußball, das zu bewerten, wo der Ball hinfliegt, wenn ich 48.000 Wiederholungen habe, das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen", schloss der Bundestrainer.