"Total euphorisiert": Preußen sind dem Klassenerhalt nahe

Beim Auswärtssieg in Dortmund schaffte Preußen Münster das, was noch keinem Team zuvor gegen den BVB gelang. Nicht nur aus diesem Grund freute sich Trainer Sascha Hildmann riesig über das 3:2.

Durch den Erfolg im Stadion Rote Erde sind die Münsteraner bis auf den 9. Platz vorgerückt und haben einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt getan. Der Regionalliga-Aufsteiger schaffte in der Spielstätte unmittelbar angrenzend an Deutschlands größtes Stadion, dem Signal-Iduna-Park, etwas, das noch keine anderen Mannschaft in dieser Saison gegen die Borussia gelang.

Wir haben 37 Punkte, leck mich am Arsch. Preußen-Coach Sascha Hildmann

Die Preußen schossen drei Tore und knackten damit die sonst so kompakte Defensive der Dortmunder, die bis zum Dienstagabend höchstens zwei Gegentreffer in einem Spiel kassiert hatten. "Es war ein ganz tolles Fußballspiel", freute sich ein bestens gelaunter Sascha Hildmann über den Auswärtsdreier. "Ich bin total euphorisiert, da es so Spaß macht. Wir haben 37 Punkte, leck mich am Arsch. Das ist einfach gut", konnte der 51-Jährige seine Freude nicht unterdrücken. Auf die Aufforderung, seiner Euphorie freien Lauf zu lassen, fuhr der Chefcoach dann aber doch einen Gang runter und versuchte, "da schon auch ruhig zu bleiben".

Damit bleibt der SCP im Jahr 2024 weiterhin ungeschlagen und darf vom Klassenerhalt träumen - einem Szenario, welches immer realistischer wird: "Was jetzt noch kommt, werden wir sehen. Wir müssen aber noch nachlegen." Zur magischen 40-Punkte-Grenze sind es ja nur noch drei Zähler. Jene, die die Preußen bereits am Wochenende einfahren könnten, wenn das nächste Gastspiel ansteht. Dann allerdings unter anderen Vorzeichen: Beim abstiegsbedrohten VfB Lübeck (14 Uhr, LIVE! bei kicker) dürfte ein kämpferisches Spiel aufwarten.