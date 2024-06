"Total attraktive Aufgabe": Greifswald angelt sich Jenas Kapitän Strietzel

Der FC Carl Zeiss Jena verliert einen absoluten Leistungsträger an die Konkurrenz. Kapitän Bastian Strietzel wechselt zum amtierenden Vizemeister Greifswalder FC.

Dass Bastian Strietzel den FC Carl Zeiss Jena verlassen würde, stand schon länger fest. Der Kapitän und absolute Führungsspieler des FCC hatte ein Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt und war seit Anfang Juni auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Wie am Sonntagnachmittag bekannt wurde, verliert der FCC seinen Leistungsträger an die direkte Konkurrenz. Strietzel wechselt zum Greifswalder FC und erhält beim amtierenden Vizemeister einen Vertrag bis 2026.

"Trotz unseres Konsolidierungskurses sind wir mit unserem Angebot zu gleichen Bezügen - und damit ohne Abstriche für ihn - an die Schmerzgrenze gegangen", bedauerte Jenas Sportdirektor Stefan Böger die Entscheidung des 24-jährigen Innenverteidigers, der seit seinem Wechsel im Jahr 2021 insgesamt 111 Pflichtspiele für Jena bestritten hat. In der abgelaufenen Regionalliga-Saison führte Strietzel den FCC in 32 von 34 Spielen als Kapitän aufs Feld.

Unkomplizierte Verhandlungen

"Wir hatten uns vor einigen Wochen mit Basti das erste Mal getroffen. Für beide Seiten war sehr schnell klar, dass Basti zu uns wollte. Dadurch liefen die Gespräche unkompliziert und wir sind schnell zu einer Einigung gekommen", schildert Greifswalds Sportchef die unkomplizierten Verhandlungen mit Strietzel, der vor seiner Zeit in Jena unter anderem acht Drittliga-Spiele für den FSV Zwickau absolvierte.

"Sportlich ist der GFC eine total attraktive Aufgabe für mich", ist sich der Neuzugang sicher und ergänzt: "Ich hatte richtig gute Gespräche mit der sportlichen Leitung und dem Trainerteam. Meine Spielweise und die des Vereins könnten sehr gut passen."