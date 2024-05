Torwarttrainer verlässt SV Union Halle-Neustadt

Seit 2010 ist Thomas Müller beim Bundesligist SV Union Halle-Neustadt tätig. Jetzt verabschiedet sich der Torwarttrainer nach dieser Saison.

Thomas Müller fängt im Jahr 2010 als Übungsleiter in der E- Jugend des SV Union Halle-Neustadt an der Seitenlinie an. Parallel dazu hat seine Tochter Swantje Müller auch ihre Leidenschaft für den Handball entdeckt und fing ihre Handballkarriere ebenfalls an.

Vater und Tochter gehen jetzt den gleichen Schritt. Während Swantje Müller ihr Abgang vor knapp 3 Wochen beim SC Markranstädt bekannt gegeben hat, geht jetzt ihr Vater diesen Schritt. Thomas Müller verlässt zum Saisonende die Wildcats. Das bestätigte der Bundesligist heute (9. Mai).

Von dem Juniorteam in die Bundesliga

Die Erfolgsgeschichte von Thomas Müller ist dabei sehr lang. Mit dem Juniorteam schaffte er den Aufstieg in die 3. Liga. Als Torwarttrainer und Mannschaftsbetreuer der Wildcats konnte er den Einzug ins Final Four feiern und etablierte die Bundesligamannschaft mit verschiedenen Trainern und Trainerinnen in der 1. Bundesliga.

"Ich werde aus persönlichen Gründen den SV Union Halle-Neustadt verlassen. Diese Entscheidung habe ich schon im November 2023 für mich getroffen und das Erstliga-Team, meine Torhüter Trainingsgruppen und natürlich die Vereinsführung Anfang dieses Jahres hierüber informiert", so Thomas Müller.

Zukunft noch ungeklärt

Ob Thomas Müller in einem anderen Verein weitermacht, lässt er offen. Wer in der nächsten Saison Till Wiechers unterstützt, ist auch noch mit einem Fragezeichen versehen, wie der Bundesligist in einer Pressemitteilung bekannt gab.

"Ich danke Thomas für seine Unterstützung und sein Engagement. Ich wünsche ihm und seiner Familie für die Zukunft alles Gute", so der derzeitige Trainer. Auch Sportdirektor Jan-Henning Himborn hatte eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Thomas Müller: "Thomas war immer zuverlässig und hat sein ganzes Herz in die Entwicklung unserer Torhüterinnen gesteckt."