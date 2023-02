Torwarttrainer Rechner folgt wohl Nagelsmanns Lockruf

Das hatte sich abgezeichnet: Nach kicker-Informationen steht Michael Rechner vor einem Wechsel nach München, nach Cheftrainer André Breitenreiter verliert die TSG damit auch ihren Chefcoach für die Torhüter.

Der kicker hatte bereits berichtet, dass Michael Rechner der Favorit für die Nachfolge des in München geschassten Toni Tapalovic ist. Nun wird es konkret, nach kicker-Informationen steht der umworbene Torwarttrainer unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Bayern und folgt damit dem Ruf von Julian Nagelsmann, mit dem Rechner bereits in Hoffenheim zusammengearbeitet hatte. Dem Vernehmen nach wird eine mittlere sechsstellige Ablösesumme fällig für Rechner, dessen Vertrag bei der TSG noch bis 2026 datiert war.

Der frühere Keeper Rechner arbeitete seit 2008 in dieser Funktion im Kraichgau, zunächst in der Akademie und in der U 23, seit 2015 dann im Profiteam. Der gebürtige Mosbacher formte in dieser Zeit zahlreiche Torhüter wie Koen Casteels (Wolfsburg), Gregor Kobel (Dortmund), Marvin Schwäbe (Köln) und natürlich Hoffenheims Nummer 1, Oliver Baumann. Dabei machte sich Rechner in der Branche einen exzellenten Namen. Zuletzt hatte der ambitionierte Coach in Personalunion auch diesen Posten in der Nationalmannschaft der Türkei unter dem deutschen Nationalcoach Stefan Kuntz inne.

Rechners Aufgaben dürfte fortan der frühere TSG-Schlussmann Alexander Stolz übernehmen. Der 39-Jährige kam 2013 zum zweiten Mal zur TSG, blieb aber stets in der zweiten Reihe. Bereits unter der Anleitung von Rechner gelang Stolz nach seinem Karriere-Ende vor drei Jahren der direkte Übergang zum Torwarttrainer in Nachwuchsteams und zuletzt in der U 23. Auch während Rechners Türkei-Abwesenheiten hatte ihn Stolz vertreten.