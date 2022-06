Torwartteam komplett: RWE holt Wienand von Schalke II

Rot-Weiss Essen hat sich auf der Torwartposition weiter verstärkt: Mit Felix Wienand kommt ein vielversprechendes Talent von der Schalker U 23.

Läuft künftig für Rot-Weiss Essen in der 3. Liga auf: Felix Wienand. IMAGO/Markus Endberg

Wienand wird in Essen der dritte Torwart neben Jakob Golz und Raphael Koczor. Sein künftiger Torwarttrainer Manuel Lenz freut sich über seinen Schützling: "Felix ist ein sehr ehrgeiziger Torhüter, der bereit ist, hart für seinen Erfolg zu arbeiten. Ihn zeichnen gute Reflexe und ein starkes Eins-gegen-eins aus, zudem ist er ein guter und beidfüßiger Fußballer."

"Mittlerweile Kind des Ruhrgebiets"

Der gebürtige Bocholter stammt aus der Jugendarbeit des SV Biemenhorst und wechselte 2017 zur weiteren fußballerischen Ausbildung in die Schalker Knappenschmiede. Für die U 23 lief Wienand 22-mal in der Regionalliga West auf. Der nächste Karriereschritt soll nun in der dritten Liga folgen.

„Ich fühle mich mittlerweile als Kind des Ruhrgebiets und bin daher froh, jetzt Teil von Rot-Weiss Essen zu sein. Ich weiß, was der Aufstieg dem Verein, den Fans und der Stadt bedeutet und werde immer alles für RWE geben", so der 19-jährige Wienand.

Nach Ron Berlinski, Meiko Sponsel, Björn Rother und Aurel Loubongo ist Wienand der fünfte Neuzugang des Drittligaaufsteigers.