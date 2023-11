Torwarttausch in Mainz: Zentner verletzt - Darf Rieß debütieren?

Bei Mainz 05 steht am Sonntag ein Torwart mit sehr wenig Bundesliga-Erfahrung im Kasten. Denn die Rheinhessen verkündeten, dass Stammtorwart Robin Zentner verletzt ausfällt. Wer ihn vertritt, ist offen.

Zweieinhalb Zeilen lang war die Pressemitteilung, die der 1. FSV Mainz 05 am Donnerstagnachmittag verschickte. Viel mehr brauchte sie aber auch nicht, um klarzumachen: Zwischen den Pfosten wird es bei den Rheinhessen am Sonntag gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zu einem Wechsel kommen.

Denn in den zweieinhalb Zeilen kommunizierte der Tabellen-16., dass Robin Zentner mit einer knöchernen Fingerverletzung am Wochenende ausfalle. Der Stammkeeper war während der Länderspielpause wegen muskulärer Probleme im Rumpfbereich im Mannschaftstraining geschont worden, nun der abermalige Rückschlag.

Bundesligaerfahrung bringen beide Kandidaten kaum mit

Ob Trainer Jan Siewert nun auf Lasse Rieß oder Daniel Batz setzt, ist noch offen. Zuletzt beim 1:1 in Hoffenheim saß der 22 Jahre alte Rieß als Nummer zwei auf der Bank, grundsätzlich gibt es aber keine festgelegte Hackordnung. "Ich würde beide ins Tor stellen, es sind bundesligataugliche Torhüter", hatte Siewert vor Kurzem gesagt.

Was beide Keeper allerdings eint: Bundesligaerfahrung bringen sie so gut wie keine mit. Rieß stand in den obersten drei Ligen noch nie auf dem Feld, der 32 Jahre alte Batz im Oberhaus nur ein einziges Mal vor langer Zeit. Damals vertrat er am sportlich irrelevanten 34. Spieltag der Saison 2011/12 Oliver Baumann beim SC Freiburg. 0:4 endete die Partie in Dortmund.