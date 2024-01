Torwarttalent Zorn verlängert in Schweinfurt

Der 1. FC Schweinfurt 05 hat den Vertrag mit Emil Zorn verlängert. Zwar ist der Torwart erst 17 Jahre jung, gehört aber schon jetzt zur Regionalliga-Mannschaft und soll in den kommenden Jahren dort Fuß fassen. Andreas Brendler, Sportlicher Leiter der Schnüdel, sagt in einer Meldung: "Emil macht enorme Fortschritte und ist körperlich als Torwart für sein Alter schon extrem weit und sehr lernwillig. Er hat sich diesen Schritt absolut verdient, wir trauen ihm das bei uns in der ersten Mannschaft auf jeden Fall zu und wollen auch weiter die besten Talente aus unserer sehr starken U 19 an uns binden und mit ihnen den eingeschlagenen Weg weitergehen."