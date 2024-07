Torwartriese für den SKN - St. Pölten schlägt bei den Bayern zu

Der SKN St. Pölten gibt den Wechsel von Tom Hülsmann bekannt. Der 20-Jährige Torwart kommt von Bayern München II und unterschreibt einen Leihvertrag über ein Jahr bei den Niederösterreichern.

Der SKN St. Pölten gibt mit Tom Ritzy Hülsmann seinen nächsten Neuzugang bekannt. Der 20-jährige Goalie kommt vom FC Bayern München II und unterschrieb einen Leihvertrag über ein Jahr beim österreichischen Zweitligisten.

Bei den Bayern groß geworden, schaffte der 2,05-Meter-Hüne 2022 den Sprung in die zweite Mannschaft. In der abgelaufenen Saison kam er in der Regionalliga Bayern zu 29 Einsätzen. "Mit Ritzy Hülsmann konnten wir einen jungen und talentierten Torhüter für uns gewinnen, der bereits bei Bayern München II wertvolle Erfahrungen sammeln konnte. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm und sind überzeugt, dass er eine wichtige Rolle in unserem Team einnehmen wird", freut sich Sportdirektor Christoph Freitag auf seinen Neuzugang.

Der SKN St. Pölten muss eine enttäuschende letzte Saison verdauen. Mit Titelambitionen gestartet landeten die Niederösterreicher nur auf Platz neun der zweiten Liga. Hülsmann soll dabei helfen, wieder die Top-Plätze in Angriff zu nehmen. "Ich freue mich sehr, dass ich ab sofort ein Teil des SKN St. Pölten sein darf und bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam viel erreichen können. Ab sofort gilt mein voller Fokus der neuen Aufgabe bei den Wölfen", so der 20-Jährige.