Torwartlegende wird Sportminister

Borko Ristovski kennt man vor allem als sicheren Rückhalt zwischen den Pfosten. Nach 24 Jahren als Profi übernahm der ehemalige Bundesligatorhüter dann im letzten Jahr die Rolle als Geschäftsführer bei RK Vardar Skopje. Jetzt wechselt der 41-Jährige in die Politik.

Von 1999 bis 2023 stand Borko Ristovski als aktiver Spieler auf der Platte. Dann folgte im letzten Sommer das Karriereende bei RK Vardar, der Klub für den er in seiner Karriere insgesamt sieben Jahre gespielt hatte, und wechselte in die Rolle als Geschäftsführer. Doch nach nur einem Jahr endet dieses Kapitel nun bereits wieder.

"Da ich […] als künftiger Sportminister in der Regierung der Republik Mazedonien vorgeschlagen wurde, bin ich der Meinung, dass meine zukünftige und die aktuelle Position nicht vereinen lassen", gab Ristovski am Donnerstag (20. Juni) in einem Post auf seinem Facebook-Kanal bekannt.

Rückzug als Geschäftsführer

"Aus diesem Grund ziehe ich mich in Zukunft von der Position des Geschäftsführers von RK Vardar zurück, die ich mit Liebe, Lust und Hingabe ausgeübt habe", so der 41-Jährige über seine Entscheidung seinen Leitungsposten bei dem nordmazedonischen Topklub abzugeben.

"RK Vardar wird in meinem Herzen bleiben als der Verein, der mir viel gegeben hat", erklärt Ristovski und führt aus: "Ich feuere weiterhin meinen Vardar an, aber ich habe beschlossen, mich dem Wohl des gesamten Sports, jedes Vereins und jedes Athleten zu widmen."

Trotz titelloser Saison zuversichtlich

Unter der Führung von Ristovski verpasste der nordmazedonische Topklub in der abgeschlossenen Saison knapp den Meistertitel und beendete die Saison in der heimischen Liga auf dem zweiten Platz. Auch im Pokal ging der zweifache Champions-League-Sieger in diesem Jahr leer aus.

Dennoch ist der scheidende Geschäftsführer zuversichtlich, dass RK Vardar wieder zu alter Stärke zurückfinden wird. "Ich bin davon überzeugt, dass es viele gute Menschen gibt, die das, was wir begonnen haben, weiterführen und noch stärker fortsetzen werden", so der ehemalige Torhüter auf Facebook.

Die Karriere von Boris Ristovski

Boris Ristovski begann seine Karriere 1999 bei RK Makedonija. Nach mehreren Wechseln innerhalb der nordmazedonischen Liga folgte er 2006 dem Ruf des spanischen Klubs SD Teucro und wechselte als erster nordmazedonischer Spieler überhaupt in die spanische Liga.

Mehrere Jahre später landete Ristovski dann nach weiteren Stops in Spanien und seinem Heimatland im Jahr 2012 in der Handball-Bundesliga beim VfL Gummersbach. Ein Jahr später wechselte über Katar und Frankreich erneut nach Deutschland und schloss sich den Rhein-Neckar Löwen an, mit denen er 2016 die deutsche Meisterschaft gewinnen kann.

Über Stationen beim FC Barcelona und Benfica Lissabon kehrte Ristovski 2020 zurück nach Skopje. Dort beendete der nordmazedonische Nationalspieler - nach einem weiteren Monat in der Handball-Bundesliga beim TBV Lemgo Lippe (November bis Dezember 2022) im Juni 2023 seine lange Karriere.