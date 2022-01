Torwartfrage geklärt: Schreiber die Nummer 1 in Halle

Entscheidung gefallen: Halles neuer Trainer André Meyer hat sich auf Torwart Tim Schreiber als "neue" Nummer 1 festgelegt.

Beim Halleschen FC musste nach der coronabedingten Absetzung des Heimspiels gegen Türkgücü München improvisiert werden. In einem kurzfristig arrangierten Blitzturnier am Samstag traf die Mannschaft des neuen Trainers Meyer in jeweils 45 Minuten auf Oberligist und Stadtrivale VfL Halle 96 (0:0) sowie Regionalligist Lokomotive Leipzig (1:1). In beiden Partien war besonders im Angriffsspiel noch Luft nach oben.

Stammverteidiger Jannes Vollert fehlte nach einem positiven PCR-Test. Torjäger Terrence Boyd setzte mit leichten Oberschenkelbeschwerden aus.

Meyer legte sich zudem zusammen mit Torwarttrainer Marian Unger auf Tim Schreiber als "neue" Nummer 1 fest. Der 19 Jahre alte Leihspieler von RB Leipzig hatte sich mit dem sieben Jahre älteren Daniel Mesenhöler um den Platz im Tor des Halleschen FC duelliert. Schreiber durfte von Spieltag 1 bis 3 und 10 bis 16 ran, Mesenhöler war seit dem 17. Spieltag Stammkeeper.

Im Februar soll dann auch Sven Müller wieder mittrainieren können. Der 25-Jährige stand vom 4. Spieltag bis zu einem Bruch im rechten Sprunggelenk zwischen den Pfosten.

Nach der Absage des Türkgücü-Spiels kehrt der HFC am Samstag in Braunschweig in den Drittliga-Spielbetrieb zurück. Dann kommt Meyer auch endlich zu seinem Debüt. Sofern nicht wieder Corona einen Strich durch die Rechnung macht.