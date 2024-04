Torwartduo der Luchse bleibt bestehen

HL Buchholz 08-Rosengarten kann zwischen den Pfosten auch in der kommenden Saison auf das bewährte Torhüter-Duo des Zweitligisten setzen.

HL Buchholz 08-Rosengarten vermeldete heute, dass Torhüterin Danique Trooster ihren Vertrag um eine weitere Spielzeit verlängert hat. Somit wird die talentierte Niederländerin auch in der kommenden Saison das Team verstärken.

"Seit ihrem Beginn in der Mannschaft hat sich Danique Trooster als äußerst wertvolle Spielerin erwiesen, sowohl auf als auch neben dem Spielfeld". so der Verein in einer Pressemitteilung. "Ihre herausragenden sportlichen Leistungen und ihre Teamfähigkeit haben sie zu einer Lieblingsspielerin sowohl innerhalb des Teams als auch bei den Fans gemacht."

Sven Dubau, Geschäftsführer von HL Buchholz 08-Rosengarten, äußerte sich äußerst positiv über die Vertragsverlängerung: "Wir freuen uns sehr, Danique für eine weitere Saison bei uns zu haben. Ihre Fähigkeiten und ihre Persönlichkeit passen perfekt zu unserem Team, und wir sind zuversichtlich, dass sie auch weiterhin eine bedeutende Rolle spielen wird."

Torhüter-Duo für die kommende Saison fix

Mit der Vertragsverlängerung haben die Handball-Luchse auch in der kommenden Spielzeit ein starkes Torwartduo mit Danique Trooster und Anja Rossignoli. Chefcoach Dubravko Prelcec äußerte sich dazu: "Ich hatte selten so ein harmonisches Torwartgespann. Beide sind äußerst teamfähig und arbeiten hervorragend miteinander. Das ist eine tolle Sache und hilft uns sehr."

Danique Trooster zu ihrer Vertragsverlängerung: "Ich bin sehr glücklich, weiterhin Teil dieses tollen Teams zu sein. Die Unterstützung der Fans und das Vertrauen der Vereinsführung bedeuten mir sehr viel. Ich werde alles geben, um auch in der kommenden Saison erfolgreich zu sein und mich weiterzuentwickeln."