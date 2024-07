Torwart Zieler bleibt 96-Kapitän

Nach gut einer Woche Saisonvorbereitung hat sich 96-Cheftrainer Stefan Leitl schon in der Kapitänfrage festgelegt: Torhüter Ron-Robert Zieler bleibt in Amt und Würden. Auch der Mannschaftsrat wird sich wohl nicht verändern.

Vom Rasen in der Heinz von Heiden Arena in Hannover ist aktuell nichts zu sehen. Die Aufbauten für das Konzert von Bruce Springsteen am Freitagabend in der Spielstätte von Hannover 96 laufen bereits. Stefan Leitl wird sich das schon lange ausverkaufte Konzert des Superstars nicht ansehen - in der Saisonvorbereitung hat der 96-Cheftrainer dafür keine Zeit.

Aktuell absolvieren die Spieler drei Trainingseinheiten pro Tag. "Wir wollen viel Zeit miteinander verbringen", berichtet der Coach, kündigte aber auch an: "In der nächsten Woche werden es weniger Einheiten sein, da fahren wir das Programm etwas runter. Es bleibt aber trotzdem intensiv."

Am 14. Juli fliegt der 96-Tross für eine Woche nach Saalfelden (Österreich) ins Trainingslager. Dort waren die Niedersachsen auch schon im vergangenen Jahr zu Gast. "Im Trainingslager gibt es nur noch den Feinschliff", erzählt Leitl. In Österreich will der Trainer dann auch den neuen Mannschaftsrat bestimmen. In der vergangenen Saison gehörten zu diesem Gremium Torhüter Ron-Robert Zieler, die beiden Innenverteidiger Marcel Halstenberg und Phil Neumann, Mittelfeldakteur Max Christiansen sowie Offensivspieler Havard Nielsen. Damals nahm sich Leitl viel Zeit mit der Benennung des Mannschaftsrates. "Diesmal ist es relativ einfach, weil die Jungs noch alle da sind", sagt der Fußballlehrer lachend. "Wir werden im Trainingslager in aller Ruhe darüber sprechen." Personelle Veränderungen dürften aber wohl kaum zu erwarten sein.

Zieler: "Ich bin trotzdem noch sehr privilegiert"

Fest steht schon, dass Zieler Mannschaftskapitän bleiben wird, denn "Ron hat weiterhin Bock, die Binde zu tragen. Das wird auch so bleiben". Zieler wurde im vergangenen Jahr vom Trainer zum Kapitän bestimmt und trägt schon seit zwei Jahren die Binde. Der Weltmeister von 2014 hat im April seinen Vertrag bei 96 um eine weitere Saison verlängert - zu deutlich geringeren Bezügen. "Ich weiß, dass der Verein sparen muss. Für mich war das Geld in den Gesprächen nie ein großes Thema. Ich bin trotzdem noch sehr privilegiert", erklärte Zieler nach seiner Verlängerung im Frühjahr.

Zieler ist mit 35 Jahren der älteste Akteur im 96-Kader und gehörte auch in der abgelaufenen Saison zu den besten Torhütern der 2. Bundesliga (kicker-Durchschnittsnote: 2,99). Die neue Spielzeit könnte seine letzte Saison bei 96 sein.