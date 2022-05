Torwart-Trio komplett: KSC verpflichtet Eisele

Der Karlsruher SC hat mit der Verpflichtung von Kai Eisele das Torwart-Trio für die kommende Saison komplettiert. Der Schlussmann stand zuletzt bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag.

So richtig neu ist Kai Eisele in Karlsruhe nicht, bereits 2021 trainierte der 26-Jährige als Testspieler bei den Badenern mit - nun folgte die feste Verpflichtung. "Kai hat uns im vergangenen Herbst, als wir Personalprobleme auf der Torhüterposition hatten, sehr geholfen. Wir wollten uns auf der Position der Nummer 2 im Tor neu aufstellen und seine starken Trainingsleistungen sind uns in Erinnerung geblieben", so Oliver Kreuzer, Geschäftsführer Sport beim KSC, über Eisele.

Für den Keeper ist es eine Rückkehr in die Heimat, der gebürtige Friesenheimer hütete bereits das Tor des Offenburger FV sowie des SC Freiburg, ehe 2017 der Wechsel in den hohen Norden nach Rostock folgte. Ein Jahr später zog Eisele weiter nach Halle, wo er in der 3. Liga Stammtorhüter wurde. 2021 war der 1,90 Meter große Keeper fast fünf Monate vereinslos, dann nahm ihn Fortuna Düsseldorf unter Vertrag, wo Eisele aber nur zweimal in der Regionalliga zum Einsatz kam.

"Hatte den KSC immer auf dem Schirm"

"Nach meinen Stationen im Norden, im Osten und im Westen ist es schön, wieder im Süden angekommen zu sein. Ich durfte die Mannschaft und das ganze Umfeld letztes Jahr schon kennenlernen und freue mich jetzt darauf, fester Bestandteil des KSC zu sein. Als Badener hatte ich den KSC immer auf dem Schirm, deswegen ist es umso schöner, dass es jetzt endlich geklappt hat", wird Eisele in der Vereinsmitteilung zitiert.