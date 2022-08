Torwart-Treffer in Minute 90.+6: Bätge rettet Altglienicke einen Punkt im Spitzenspiel

Am Freitagabend startete der 3. Spieltag der Regionalliga Nordost mit der Begegnung SV Babelsberg gegen VSG Altglienicke. Das Top-Spiel fand aber, ebenfalls wie das ebenfalls unterhaltsame Duell zwischen dem FSV Luckenwalde und Chemie Leipzig, keinen Sieger. So darf der Chemnitzer FC vorerst die Tabellenführung bejubeln.

Am Freitag trafen sich der SV Babelsberg 03 und der VSG Altglienicke zum Spitzenspiel der Regionalliga Nordost - beide hatten bislang aus zwei Partien sechs Zähler gesammelt. Für Babelsberg sah es nach 95 gespielten Minuten gar nach neun Zählern aus drei Partien aus, dann aber kam Altglienicke-Keeper Bätge bei der letzten Aktion der Partie mit nach vorne und erzielte den verdienten 2:2-Ausgleich.

Die Gäste nämlich wurden im Verlauf der ersten Hälfte zunehmend zum dominierenden Team, gingen so auch verdient in Führung. Dabei profitierten sie aber von einem Eigentor von Ibraimo, der den Ball nach einer Hereingabe zum 0:1 über die Linie lenkte (26.). Weitere Gelegenheiten ließ Altglienicke liegen. Der zu diesem Zeitpunkt glückliche Ausgleich fiel so kurz nach der Pause. Steinborn marschierte los und traf von der Strafraumkante platziert zum 1:1 (47.), doch auch in Folge ließ die Heimelf die spielstarken Gäste nicht mehr in Durchgang eins zum Zug kommen. So konnte Gladrow mit einem Aufsetzer gar für das 2:1 sorgen (63.) - Keeper Bätge war nicht frei von Schuld bei diesem Gegentor. Altglienicke reagierte zwar wütend und drückte auf den Ausgleich, traf aber nur durch Oudenne die Latte; SVB-Keeper Klatte, gut aufgelegt, vereitelte weitere Möglichkeiten. Aber auch Babelsberg, deutlich verbessert nach der Pause, verpasste bei Kontern die Entscheidung. Dann aber kam die Nachspielzeit und Bätge, der doch noch den umjubelten 2:2-Endstand herstellte.

Durch das Remis im Topspiel konnte der Chemnitzer FC mit dem Duo nach Punkten aufschließen und sogar über Nacht die Tabellenführung übernehmen. Der CFC gewann knapp aber verdient mit 1:0 gegen Meister BFC Dynamo - Brügmann war Schütze des goldenen Treffers.

Beim Duell FSV Luckenwalde gegen BSG Chemie Leipzig gab es derweil eine Punkteteilung, obgleich es zur Pause noch nach einem Erfolg für die Heimelf aus Luckenwalde aussah. Eine 2:0-Führung stand da auf der Anzeigentafel notiert. Becker hatte sein Team aus rund 25 Metern mit 1:0 in Führung geschossen (15.), Plumpe setzte energisch noch das 2:0 oben drauf - eine verdiente Führung nach einer schwachen ersten Hälfte der Gäste. Doch die Leipziger bewiesen im zweiten Durchgang Willensstärke: Eshele stellte den 1:2-Anschluss für die Chemiker her (56.), die Partie wurde im Anschluss zunehmend intensiver, zahlreiche Karten waren die Folge. So sah Bury, der kurz zuvor für den 2:2-Ausgleich verantwortlich war (63.), rund 15 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit die Ampelkarte, bei Luckenwalde musste in der Nachspielzeit Flath mit glatt Rot runter. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung, beide sind weiter ohne Sieg in dieser Saison.

Erfurt fährt nach Meuselwitz

Am Samstag geht es mit drei Partien weiter. Mit dem ZFC Meuselwitz und Rot-Weiß Erfurt duellieren sich dann zwei Teams mit Rückenwind, konnten doch beide am vergangenen Spieltag deutliche wie verdiente Erfolge feiern. 3:0 gewann Meuselwitz in Halberstadt, 5:0 gar Erfurt sein erstes Heimspiel in der neuen Liga gegen Lichtenberg. "Was die Jungs abgerissen haben über 90 Minuten, kann man so eigentlich nicht erwarten", zeigte sich RWE-Coach Fabian Gerber nach der Partie hochzufrieden. Die Laune dürfte weiter steigen, sollten die Erfurter nun auch auswärts nachlegen.

Eine halbe Stunde vor der Partie in Meuselwitz rollt der Ball bereits bei Hertha BSC II, das im Stadtduell gegen FC Viktoria 1889 Berlin ran muss. Die kleine Hertha verlor zuletzt zuhause gegen Babelsberg und dabei auch Mittelstürmer Werthmüller mit einem Kreuzbandriss im linken Knie. Der 21 Jahre alte Offensivspieler wurde bereits am Mittwoch operiert. Die Viktoria hingegen trennte sich 2:2 von Lok Leipzig und ist somit mit zwei Unentschieden gestartet. "Den Jungs muss ich ein Lob aussprechen, dass sie innerhalb kürzester Zeit eine solche Einheit auf dem Platz formen konnten. Wir sind zufrieden mit dem Punkt“, sagte Viktoria-Cheftrainer Semih Keskin nach dem Spiel. In seinem ersten Berlin-Derby dieser Saison hätte er gegen einen ersten Sieg aber sicher nichts einzuwenden.

Einen äußerst holprigen Start mit null Punkten und 0:9 Toren hat bislang Tennis Borussia Berlin hingelegt, das nun zum 1. FC Lok Leipzig reisen muss. Bei TeBe muss Abwehrspieler Nemanja Samardzic aufgrund eines im Training erlittenen Handbruchs pausieren. Besser ist die Laune sicher bei Lok Leipzig: Mit vier Punkten gestartet, hält man auf Rang sieben Kontakt zur Spitze - mit einem weiteren Sieg am Samstag ist ein ordentlicher Satz in der Tabelle drin.

Berliner AK muss bislang auf Personal verzichten

Der Greifswalder FC holten gegen Chemnitz jüngst seinen ersten Punkt in der neuen Liga. "Wir sind froh darüber", sagte Teamchef Roland Kroos nach der Partie, "und wir werden noch ein paar Punkte mehr holen, wenn wir so weitermachen." Die nächste Chance dazu gibt es am Sonntag, wenn es zum FC Carl Zeiss Jena geht. Der allerdings erwartet den Aufsteiger mit dem Rückenwind eines 6:0-Erfolgs, eingefahren gegen Tennis Borussia Berlin.

Der SV Lichtenberg 47 hingegen muss sich nach der jüngst herben 0:5-Packung gegen Erfurt im Aufeinandertreffen mit Energie Cottbus sammeln. Bei der Wollitz-Elf fällt Keeper Alexander Sebald mit einer Knieverletzung bis auf Weiteres aus, sein Vertreter Elias Bethke machte seine Sache aber beim jüngsten 3:0-Erfolg im ersten Heimspiel gegen Luckenwalde gut.

Chancen auf die Tabellenführung hat zum Spieltags-Abschluss auch der Berliner AK 07, das dritte Team unter den 18 Mannschaften mit bislang optimaler Ausbeute. Im Heimspiel gegen das zuletzt doch arg enttäuschende Germania Halberstadt winkt die Tabellenführung. Allerdings gibt es bei den Berlinern eine Baustelle: So durften die Japaner Rintaro Yajima und Shinji Yamada sowie der Jamaikaner Michael Seaton noch nicht eingesetzt werden, liegt für das Trio doch bislang nur eine bis Ende Februar 2023 befristete Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis vor. Der Verband allerdings fordert eine Genehmigung bis zum Ende des Spieljahres. Ob die Baustelle bis Sonntag behoben sein wird, ist noch offen. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Thematik", sagt Benjamin Borth, Technischer Leiter beim BAK. Ausfallen wird gegen Halberstadt definitiv Julian Klar, der sich beim jüngsten Derby-Sieg gegen den BFC einen Kieferbruch zuzog.