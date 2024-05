Torwart-Schock für Leipzig vor dem Derby gegen Magdeburg

Es ist eine herbe Schwächung für den SC DHfK Leipzig: Der sächsische Handball-Bundesligist muss am Sonntag im Ost-Derby gegen den SC Magdeburg auf seinen Top-Torhüter verzichten.

Der Leipziger Schlussmann Domenico Ebner wird das Ost-Derby gegen den SC Magdeburg am Sonntag (26. Mai) verpassen. Der italienische Nationaltorhüter laboriert an Ellenbogenproblemen. Ob der 30-Jährige "nur" für das Spiel gegen den SCM ausfallen wird oder womöglich noch länger pausieren muss, teilte der SC DHfK nicht mit.

Der Ausfall Ebners ist ein harter Schlag für die Sachsen. Schließlich spielt Ebner eine sehr starke Saison. Er hat mit 32,96 Prozent ligaweit die zweitbeste Paraden-Quote (abgesehen von drei Keepern, die nicht mal auf eine Stunde Spielzeit kommen). Domenico Ebner hat - in absoluten Zahlen - die fünfmeisten Bälle gehalten (235).

Der SC DHfK Leipzig hat mit dem Norweger Kristian Sæverås einen weiteren erfahrenen Mann in der Hinterhand. Der 27-Jährige fällt gegenüber Ebner aber deutlich ab: Sæverås kommt auf eine Quote von 26,79 Prozent. Bei den absoluten Zahlen liegt er ligaweit nur auf Rang 26 (142).

17-Jähriger rückt in den Kader

Für den verletzten Ebner rückt am Sonntag U18-Nationalspieler Daniel Guretzky in den Profi-Kader des SC DHfK. Erst kürzlich nahm der 17-Jährige am Lehrgang der deutschen A-Nationalmannschaft in Kopenhagen teil und konnte unter der Anleitung von Torwarttrainer Mattias Andersson den Nationaltorhütern Andreas Wolff und David Späth über die Schulter schauen.