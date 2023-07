Torwart-Rochade bei Hessen Kassel: Weyand verletzt sich schwer, Klußmann unterschreibt

Der KSV Hessen Kassel hat noch einmal auf der Torhüterposition nachgelegt: Leon Klußmann ist neu bei den Löwen, mit Jonas Weyand ist ein anderer ballfangender Neuzugang für Wochen auf Eis gelegt.

Mehr zur REgionalliga Südwest Startseite

Spieltag

Tabellenrechner

Transfers

Das eher maue 3:3 am Mittwoch gegen Verbandsligist TSG Sandershausen rückte für Hessen Kassel schnell in den Hintergrund. Mit Jonas Weyand sollte die laut Verein "neue Torwarthoffnung" Werbung in eigener Sache betreiben, doch stattdessen verletzte sich der 22-Jährige, der vom 1. FC Kaiserslautern kam, beim Aufwärmen. Diagnose: Außenmeniskusriss. Nach einer Operation am Donnerstag fällt der Schlussmann nun mehrere Wochen aus.

Die entstandene Lücke auf der Torhüterposition besetzen die Nordhessen mit Leon Klußmann. Der 20-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende und spielte vergangene Saison 14-mal für Fortuna Düsseldorf II in der Regionalliga West. Gegen Sandershausen wirkte der unter anderem bei Borussia Dortmund ausgebildete Keeper schon eine Halbzeit lang als Gastspieler mit. KSV-Geschäftsführer Sören Gonther zeigt sich auf der vereinseigenen Internetseite überzeugt: "Mit Leon gewinnen wir einen mutigen Spielertypen, mit einer positiv-verrückten Art, der menschlich und sportlich ein Gewinn für unser Team sein wird."

Klußmann, der sich in Kassel vor allem mit Nicolas Gröteke um den Platz als Nummer 1 streiten muss, kündigt in einem ersten Statement an: "Hessen Kassel hat Tradition, ich brenne richtig, vor den Fans im Auestadion zu spielen und will mit ihnen Siege zusammen feiern." Weiter sagt der Neuzugang: "Ich will mit harter Arbeit einen Anteil dazu beitragen, dass wir uns weiterentwickeln, und ich will mich persönlich verbessern und als Keeper meinem neuen Team ein starker Rückhalt sein."