Torwart Müller patzt, Lieberknecht tanzt: Darmstadt dreht Spiel - Kiel verliert 3:4

Was für ein torreicher Auftakt dieses 25. Zweitliga-Spieltags! Der SV Darmstadt 98 drehte einen 0:2-Rückstand gegen Heidenheim binnen weniger Minuten - Torwartfehler bei den Gästen inklusive. Und Kiels Serie geht nach dem 3:4 weiter.

Skarkes relativ harmloser Schuss ins Glück

Der SV Darmstadt 98 hat nach einer furiosen Aufholjagd zumindest vorübergehend die Tabellenspitze erobert. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht besiegte zum Auftakt des 25. Spieltags an diesem Freitag den 1. FC Heidenheim nach einem 0:2-Rückstand mit 3:2 (0:1) und löste Werder Bremen ab. Die Bremer können am Sonntag mit einem Heimsieg gegen Dynamo Dresden aber wieder vorbeiziehen.

Dabei sah es nach FCH-Toren von Kühlwetter (17. Minute) und Leipertz (62.) für lange Zeit nach einem Auswärtsdreier in diesem Topspiel aus. Doch Lilien-Profi Seydel startete mit seinem 1:2-Anschluss die verrückte Aufholjagd (77.). Nur vier Minuten später traf Tietz zum schon lautstark umjubelten 2:2 (81.), ehe zwei Minuten später Skarke aus der Distanz abzog und mit einem absolut haltbaren Flachschuss, den Keeper Müller jedoch passieren ließ, das 3:2 verbuchte. Lieberknecht & Co. hielt es nach diesem Treffer nicht mehr an der Seitenlinie.

Paderborn beendet Negativlauf

Der SC Paderbon hat im zweiten Spiel des Abends nach zuletzt fünf sieglosen Spielen wieder gewonnen. Die Ostwestfalen bezwangen dabei Holstein Kiel in der Fremde mit 4:3 (1:1) und festigten so ihre Position im Tabellenmittelfeld. Ron Schallenberg brachte den SCP vor 9174 Zuschauern in Führung (19. Minute), Fiete Arp glich zunächst vier Minuten später aus (23.). Dann schossen Maximilian Thalhammer (54.), Florent Muslija (74.) und Jamilu Collins (76.) die Ostwestfalen bereits deutlich mit 4:1 in Führung. Alexander Mühling vom Elfmeterpunkt (81.) und Benedikt Pichler (87.) verkürzten zwar noch, den möglichen Ausgleich schafften die Gastgeber aber nicht mehr.

Die Störche rutschen so immer mehr in Richtung Abstiegsstrudel, die Kieler haben nun schon drei Ligaspiele in Serie verloren.

Der 25. Spieltag im Überblick