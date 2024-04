Torwart Leneis und Zwickau verlängern

Der FSV Zwickau hat den Vertrag mit Torwart Benjamin Leneis bis 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr verlängert. Der 25-jährige Stammkeeper, der vor der Saion aus Augsburg kam, stand in 17 Liga-Spielen zwischen Pfosten, hielt dabei sechmal die Null. "Er hat großen Anteil daran, dass wir uns in der Rückrunde stabilisiert und ordentliche Ergebnisse erzielt haben. Seine positive Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen und wir sehen auch weiterhin großes Entwicklungspotenzial in ihm", so Sportdirektor Robin Lenk.