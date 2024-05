"Torwart-Juwel" Manitz bekennt sich langfristig zu Erfurt

Frühzeitig hat der FC Rot-Weiß Erfurt den Vertrag mit Pascal Manitz verlängert. Ursprünglich war das 19-jährige "Torwart-Juwel" noch bis 2025 an die Thüringer gebunden, der neue Kontrakt läuft nun bis 2027. Nach seinem Regionalliga-Debüt am 28. März kamen fünf weitere Einsätze hinzu. Torwart-Trainer Patrick Ecke betont: "Pascal hatte in den letzten anderthalb Jahren dauerhaft die Möglichkeit, sich im Training der ersten Mannschaft zu beweisen, und hat diese auf beeindruckende Art und Weise genutzt. Seine Entwicklungskurve zeigt stetig nach oben, er ist sehr lernwillig und die Zusammenarbeit im Torwarttraining macht mit ihm großen Spaß."