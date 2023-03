Torwart-Engpass bei der SVE: Steffen hofft auf Kristof-Comeback in Duisburg

Die SV Elversberg hat ihre Landespokal-Aufgabe unter der Woche zwar mit Mühe gelöst, allerdings gab es danach ein akutes Personalproblem auf der Torhüter-Position.

Der SV Elversberg gehen im Saisonendspurt die Torhüter aus. Im Saarlandpokal-Viertelfinale rettete die SVE beim FV Diefflen das 1:0 (Tor: Lukas Pinckert) zwar über die Zeit, wirkte dabei aber wenig souverän. Und, noch schlimmer: Sie verlor Keeper Frank Lehmann (33), der sich auf dem Kunstrasen des Oberligisten an der Schulter verletzte. "Er hatte das Gefühl, dass was kaputt ist", sorgte sich Horst Steffen nicht ohne Grund - inzwischen steht die Diagnose Bänderriss bei Lehmann fest.

Der SVE-Trainer musste zuletzt schon auf die eigentliche Nummer 1 Nicolas Kristof verzichten, der auch wegen einer Bänderverletzung in der Schulter verletzt ausgefallen war. Steffen unter der Woche: "Im Moment weiß ich nicht, wer in Duisburg ins Tor soll."

Zahler musste ran

Gegen Diefflen musste am Dienstag - weil die Nummer drei im Ranking, David Kercek (18), verletzt ist (Muskelfaserriss) - der ebenfalls erst 18-jährige Kai Zahler ran, der auch schon beim 2:1 in Verl auf der Bank saß. Zahler spielt normalerweise nur in der Oberliga, kassierte bei seinen zehn Einsätzen knapp drei Gegentreffer pro Spiel. Da liegt der Fokus nun umso mehr auf Kristofs Rückkehr, ansonsten dürfte es auf der Torwartposition eng werden.

Ein Hoffnungsschimmer zeichnet sich inzwischen ab beim Drittliga-Primus: "Wir haben bei Nicolas Kristof Hoffnung, dass es bis Samstag reicht", so Steffen gegenüber der "Saarbrücker Zeitung". Der 23-jährige Stammtorwart zeigt sich zuversichtlich: "Ich habe am Mittwoch mittrainiert und bin optimistisch, dass es am Samstag funktioniert. Es kann im Prinzip nichts passieren."

Duo fehlt gesperrt

In jedem Fall fehlen werden beim MSV dagegen Top-Torjäger Luca Schnellbacher (Rot-Sperre), Robin Fellhauer (fünfte gelbe Karte) und Kapitän Kevin Conrad (Meniskusoperation).