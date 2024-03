Torwart der HSG Wetzlar droht Saisonaus

Als wäre die 23:31-Niederlage nicht schon enttäuschend genug gewesen, hat sich bei Handball-Bundesligist HSG Wetzlar am Donnerstagabend in der Partie beim TBV Lemgo auch noch ein Spieler schwerwiegender verletzt.

Torwart Anadin Suljakovic kugelte sich bei einer Aktion den Finger aus. Dabei brach ein Stück vom Knochen ab. Nach eingehenden Untersuchungen am Freitag erst bei Mannschaftsarzt Dr. Marco Kettrukat und dann in einer Spezialklinik in Bad Neustadt/Saale wurde entschieden, dass der 25-Jährige am Montag operiert werden muss.

Damit fällt Suljakovic voraussichtlich drei Monate aus. Das bedeutet, dass er womöglich in dieser Saison überhaupt nicht mehr zum Einsatz kommen kann. Nach der Nationalmannschaftspause in der kommenden Woche spielen die Mittelhessen am 23. März vor heimischer Kulisse gegen den HSV Hamburg und am Ostersonntag (31.03.) bei den Füchsen Berlin.

Dadurch, dass mit Leonard Grazioli (Innenbandriss im Knie) auch der etatmäßige dritte Torwart derzeit verletzt ist und bis Mitte April nicht einsatzfähig sein wird, rückt Marius Göbner aus der Drittligamannschaft in den Bundesliga-Kader auf und wird vorerst gemeinsam mit Till Klimpke das Torhüter-Gespann bilden.