Torunarigha ist zurück im Hertha-Training

Kapitän Dedryck Boyata fällt mit Rot-Sperre für drei Liga-Spiele aus. Da kommt die Rückkehr anderer Abwehrspieler für Hertha BSC genau richtig.

Unter den Profis, die am Mittwochnachmittag die 90-minütige Auftakteinheit dieser Woche bestritten, waren mit Marton Dardai und Marvin Plattenhardt zwei, die am vergangenen Freitag für das Spiel in Sinsheim (0:2) eingeplant waren, aber wegen muskulärer Beschwerden kurzfristig passen mussten. Im anstehenden Heimspiel gegen Bayer Leverkusen dürften beide wieder in die Berliner Startelf rücken: Linksverteidiger Plattenhardt war vor seinem Fehlen gegen Hoffenheim auf dem Weg zu alter Form - und Innenverteidiger Dardai wird angesichts der Drei-Spiele-Sperre von Kapitän Boyata dringend benötigt.

Neben dem Duo kehrte auch jemand zurück, der mehr als sechs Wochen Zaungast war: Jordan Torunarigha, der sich am 12. September beim 3:1-Sieg in Bochum eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hatte, absolvierte die komplette Trainingseinheit am Mittwoch. Ob angesichts der langen Ausfallzeit schon gegen Leverkusen ein Kaderplatz auf ihn wartet, ist eher fraglich. Aber nach der Länderspielpause dürfte der frühere deutsche U-21-Nationalspieler für den Liga-Betrieb wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

Damit hat sich das Lazarett, das im ersten Saisonviertel zeitweise fast auf Mannschaftsstärke angewachsen war und den personellen Spielraum von Trainer Pal Dardai deutlich eingeengt hatte, erheblich gelichtet. Aktuell fehlt lediglich noch Lukas Klünter, der sich - ebenfalls beim Spiel in Bochum - schwer an der Schulter verletzt hatte und operiert werden musste.