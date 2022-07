Torunarigha im Interview: "Der Trainer will, dass ich die Mannschaft anführe"

Abschied aus Berlin nach 16 Jahren: Jordan Torunarigha (24) spricht mit dem kicker über die Aufgabe bei der KAA Gent, die belgische Liga, Hertha, Sandro Schwarz und das Thema Nationalmannschaft.

Aus Herthas Trainingslager in Burton upon Trent berichtet Steffen Rohr

Das belgische Supercup-Finale gegen den Serien-Meister FC Brügge verlor die KAA Gent am Sonntag noch ohne ihn mit 0:1. Ab sofort ist Jordan Torunarigha beim belgischen Pokalsieger als Führungsspieler eingeplant. In der Rückrunde überzeugte der Verteidiger als Leihgabe in Gent, am Dienstag wechselte er fest dorthin.

Hertha kassiert 3,5 Millionen Euro Basisablöse und hat sich eine vergleichsweise hohe Beteiligung an einem etwaigen Weiterverkauf Torunarighas gesichert. Der Abwehrspieler, Sohn des früheren Stürmers Ojokojo Torunarigha (57 Zweitligaspiele für den Chemnitzer FC), unterschrieb beim belgischen Meister von 2015 einen Dreijahresvertrag. Für Hertha bestritt er 73 Bundesligaspiele.

kicker: Nach insgesamt 16 Jahren bei Hertha: Wie schwer fiel der Abschied vom Heimatklub, Herr Torunarigha?

Jordan Torunarigha (24): Ich spielte hier seit der Jugend, bin zum Profi geworden, habe Freundschaften fürs Leben geschlossen und die Stadt ist meine Heimat. Klar gehe ich schweren Herzens. Aber das gehört im Fußball dazu, und die Vorfreude auf den neuen Abschnitt in Gent ist riesig.

Was war der ausschlaggebende Grund zu gehen?

Ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht, mit Hertha und anderen Vereinen viele Gespräche geführt. Das letzte halbe Jahr in Gent habe ich schon gemerkt, wie ich durch die regelmäßigen Einsätze und meine Rolle im Team sportlich enorm vorangekommen bin, mich aber auch menschlich entwickelt habe. Letztlich will ich, dass diese Entwicklung so weiter geht, und in Gent habe ich dafür jetzt die besten Voraussetzungen gesehen. Zudem hat sich der ganze Club unglaublich bemüht, mich davon zu überzeugen, dorthin zurückzukommen. Das hat mir auch sehr imponiert.

Es ist hier eine große Challenge. Jordan Torunarigha über den Meisterschaftskampf in Belgien

Mit Gent wurden Sie in der Rückrunde als Leihspieler Pokalsieger und waren auf Anhieb Leistungsträger: Was war und ist in Gent für Sie anders als in Berlin?

Es ist ein anderer Klub in einer anderen Liga. Du kannst die belgische Liga natürlich nicht mit der Bundesliga vergleichen, aber es ist auch hier eine große Challenge, dich an der Tabellenspitze mit den Besten wie Anderlecht oder Brügge zu duellieren. Ich soll hier im Team wieder ein wichtiger Bestandteil und Führungsspieler sein. Das gefällt mir.

Wieviel Vertrauen und Freiheiten gibt Ihnen Trainer Hein Vanhaezebrouck? Und hat Ihnen das Gefühl der absoluten Rückendeckung bei Hertha gefehlt?

Der Trainer will, dass ich Verantwortung auf dem Platz und in der Kabine übernehme und die Mannschaft anführe. Dabei gibt er mir aber alle Freiheiten und baut keinen unnötigen Druck auf. Ich habe auch bei Hertha immer hundert Prozent gegeben und hatte ein gutes Standing im Verein.

Sie kennen die belgische Liga. Wie gut ist sie - und wie gut sind Gents Voraussetzungen, um noch mehr Titel mit Ihnen zu gewinnen?

Wie schon erwähnt: Es gibt starke Mannschaften, die auch regelmäßig in der Champions League spielen. Gegen diese wollen wir bestehen und ganz oben mitspielen. Der Pokalsieg letzte Saison hat gezeigt, was wir drauf haben. Er soll keine einmalige Sache gewesen sein, was Titel angeht.

England war für Sie immer ein Thema. Bleibt der Traum von der Premier League in Ihrem Kopf?

Ich bin noch sehr jung und will immer besser werden. Mit 24 hat jeder Fußballer noch Träume und Ziele.

Nochmal kurz zu Ihrem Ex-Klub: Geht es unter dem neuen Trainer Sandro Schwarz für Hertha bergauf? Und was braucht der Verein nach drei Krisenjahren aus Ihrer Sicht am Dringendsten?

Die Vorbereitung hat schon gezeigt, dass Sandro Schwarz ein sehr guter Trainer für den Verein werden kann und es mit ihm in die richtige Richtung geht. Wichtig ist vor allem Ruhe rund um die Mannschaft. Ich wünsche Hertha auf jeden Fall nur das Beste und viel Erfolg in der neuen Saison.

Für Deutschland waren Sie U-21-Nationalspieler und im Vorjahr bei Olympia in Tokio dabei, Nigerias Verband wirbt seit Jahren um Sie. Die nigerianische oder die deutsche Nationalmannschaft: Wo wollen Sie in der Zukunft eigentlich international angreifen?

Letztendlich träumt man schon davon, mit einer Nationalmannschaft ein großes Turnier zu bestreiten. Mal schauen, ob und wo das der Fall sein wird.