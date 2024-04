Torsten Jansen: "Ich wäre wohl auch mit einem Punkt zufrieden gewesen"

Nach einer schnellen Sechs-Tore-Führung musste der HSV Hamburg in Hannover zur Pause den Anschluss hinnehmen, geriet im zweiten Abschnitt sogar in Rückstand. Doch in der letzten Minute machte das Team den 26:25-Erfolg perfekt. HSV-Coach Torsten Jansen räumte ein: "Wir hatten heute das glücklichere Ende."

Leif Tissier und der HSV Hamburg setzten sich gestern in Hannover durch. IMAGO/Eibner