Torsten Jansen: "Grundsätzlich kein Interesse"

Torsten Jansen hat eine lange Verbundenheit zum HSV Hamburg. Als Spieler holte er in der Hansestadt etliche Titel. Als Trainer führte er die Mannschaft aus der dritten Liga zurück in die Handball Bundesliga. Nach dem Aufatmen über die Lizenz äußerte er sich zu möglichen Wechsel-Gedanken.

Lange musste der HSV Hamburg um die Lizenz für die kommende Saison der Handball Bundesliga zittern. Für Trainer Torsten Jansen war es nicht das erste Lizenzdrama. Auch als dem HSV 2014 erstmals die Lizenz verweigert und später dann im Schiedsgerichtverfahren zugesprochen wurde, war Jansen Teil der Hamburger Mannschaft. "Das war damals eine andere Situation", erklärte Jansen, auch wenn er sich "nicht genau erinnern" könne.

Trotz dieser lange bestehenden Ungewissheit, in welcher Liga, die Hamburger in der kommenden Saison antreten werden, dachte Jansen nicht über einen Wechsel nach. "Natürlich hat mal ein Berater nachgefragt, aber ich hatte grundsätzlich kein Interesse", erklärte er bei bild.de.

"Meine Familie lebt hier, die Kinder gehen hier zur Schule, meine Frau hat hier ihre Arbeit. Da habe ich jetzt kein gesteigertes Interesse, irgendwo anders hinzugehen. Dafür waren es auch so viele Jahre, die man in dieses Projekt hineingesteckt hat. Da waren keine anderen Pläne vorhanden", so Jansen in dem Interview weiter.

Seit ungefähr zwei Jahrzehnten ist Torsten Jansen mittlerweile in der Hansestadt. Von 2003 bis 2015 lief der ehemalige Linksaußen zunächst als Spieler für den damaligen HSV Handball auf. 2015 wechselte er dann für ein Jahr zum THW Kiel, auch wenn er wegen Verletzungen nur wenige Einsätze für den Rekordmeister hatte.

In 13 Jahren beim HSV sammelte er etliche Titel, wurde 2011 Deutscher Meister, zweifacher DHB-Pokal-Sieger, gewann vier Mal den Supercup und einmal die Champions League. 2016 kehrte er zurück nach Hamburg, dieses Mal jedoch zum nach der Insolvenz neu aufgestellten Handball Sport Verein Hamburg in die 3. Liga.

Torsten Jansen, der eigentlich als Co-Trainer und Coach für die A-Jugend gekommen, feierte dabei bereits Ende September ein Comeback. Im März 2017 wurde der frühere Nationalspieler dann Nachfolger von Jens Häusler als Headcoach des Drittliga-Teams, das er in der Folge zurück in die Bundesliga führte. In der Aufstiegssaison 2021 wurde er als "Trainer des Jahres der 2. HBL" ausgezeichnet. Der 47-Jährige hat einen Vertrag bis 2025.

