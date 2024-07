Torschützenkönig Mause wechselt von Ingolstadt zum FCK

Der 1. FC Kaiserslautern hat einen Torschützenkönig unter Vertrag genommen. Vom FC Ingolstadt wechselt Jannik Mause auf den Betzenberg.

Mit 18 Toren und fünf Vorlagen als Empfehlung kommt der 25-jährige Mause nach Kaiserslautern. Die Treffer-Ausbeute, erzielt im Dress des FC Ingolstadt, reichte, um in der 3. Liga nach Ablauf der vergangenen Saison die kicker-Torjägerkanone zu gewinnen. Bei den Scorern war lediglich Ulms Leonardo Scienza besser.

"Wir sind froh, dass wir den Torjäger der abgelaufen Drittligasaison verpflichten konnten", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen am Mittwoch und ergänzte: "Jannik hat in den letzten Jahren konstant gezeigt, dass er nicht nur weiß, wo das Tor steht, sondern sich auch kontinuierlich weiterentwickelt. Für seine Größe hat er eine gute Dynamik und zudem auch ein gutes Spielverständnis. Er ist in der Offensive flexibel einsetzbar, primär aber natürlich ein Mittelstürmer."

Der steile Aufstieg Mauses, der im vergangenen Sommer ablösefrei vom damaligen Viertligisten Alemannia Aachen zum FCI gekommen und an der Donau vertraglich noch bis Sommer 2025 gebunden war, setzt sich somit nahtlos fort. Zur neuen Saison wird Mause Zweitliga-Mittelstürmer sein. Für Lautern wird eine Ablösezahlung für Mause fällig.

"Die Fankultur in Kaiserslautern ist in dieser Form in Deutschland einzigartig"

"Als die Anfrage kam, war für mich sofort klar, dass ich für diesen Verein mit seiner großen Tradition und diesen Fans spielen möchte. Die Fankultur in Kaiserslautern ist überragend, in dieser Form in Deutschland einzigartig", kommentierte Mause seine Entscheidung. "Ich freue mich darauf, die Atmosphäre hier im Stadion zu genießen und hoffe, dass ich mit dem FCK eine erfolgreiche Saison bestreite."

Der neue FCK-Torjäger wurde beim 1. FC Köln und beim 1. FSV Mainz 05 ausgebildet. Über die Regionalligisten TSV Steinbach Haiger und FC Wegberg-Beeck ging es 2021 weiter nach Aachen. Insgesamt bestritt Mause 156 Partien auf Regionalliga-Ebene, ehe er sich in Ingolstadt erstmals in seiner Laufbahn im Profifußball beweisen durfte - und für höhere Aufgaben empfehlen konnte.

Erster Offensiv-Zugang

Mause ist in Kaiserslautern nach den Defensivspielern um Rückkehrer Erik Wekesser (1. FC Nürnberg), Luca Sirch (Lokomotive Leipzig), Florian Kleinhansl (VfL Osnabrück) und Jannis Heuer (SC Paderborn) der erste Neuzugang für die Offensiv-Abteilung der Roten Teufel, die in Markus Anfang auch einen neuen Trainer haben.