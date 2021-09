Torschütze Multhaup befolgt Schieles Rat

Am Sonntag traf Eintracht Braunschweig im Niedersachsen-Duell auf Mitabsteiger VfL Osnabrück. Ein schönes Spiel, wie Trainer Michael Schiele findet, dessen Mannschaft die Führung nicht über die Zeit bringen konnte.

Das Absteiger-Duell Eintracht Braunschweig gegen VfL Osnabrück (2:2) war gleichzeitig das Niedersachsen-Duell. Und das war von Anfang an temporeich, beide Teams orientierten sich nach vorne. In die Halbzeitpause ging es mit 0:0, in Durchgang zwei belohnten sich die Mannschaften schließlich mit je zwei Treffern.

Rat vom Coach befolgt

Zunächst brachte sich der VfL durch den Treffer von Sebastian Klaas in Führung (60.), doch die Antwort der Hausherren folgte schnell und Ex-Osnabrück-Spieler Maurice Multhaup glich aus (67.). So wie es ihm Coach Michael Schiele riet, nachdem die Gegengerade den Torschützen zuvor auspfiff. "In der Halbzeit habe ich ihm gesagt: 'Geil' dich daran auf und mach ein Tor'", erzählte der 43-Jährige im "MagentaSport"-Interview nach der Partie.

Das war ein super Pass, ich musste nicht mehr viel machen. Lion Lauberbach

Kurz darauf (73.) führten die Gastgeber dank Lion Lauberbachs Tor vorübergehend, die Vorlage kam von Joker Bryan Henning. "Das war ein super Pass, da musste ich nicht mehr viel machen", so Lauberbach. Den Spielstand konnte die Eintracht jedoch nicht über die Zeit bringen, Marc Heider köpfte in der 82. Minute zum Endstand von 2:2 ein.

Schiele: "Es war ein schönes Spiel"

"Das war ein schönes Spiel", so Schieles Fazit. "Es hätte mir noch mehr Freude gemacht, wenn wir das 2:1 über die Zeit gebracht hätten. Aber da war der Druck schon groß. Unter dem Strich ist es auch ein gerechtes Ergebnis." Vielleicht kann Braunschweig im nächsten Spiel wieder die drei Punkte mitnehmen. Kommenden Samstag gastiert die Eintracht beim MSV Duisburg.