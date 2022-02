Torrekord winkt: Mitrovic hat noch 16 Spieltage Zeit

Aleksandar Mitrovic hat den nächsten Meilenstein vor Augen: Dem Angreifer des FC Fulham fehlt schon jetzt nur noch ein Tor bis zum alleinigen Championship-Rekord für die meisten Treffer in einer Saison.

Mit dem Kopf erzielt Aleksandar Mitrovic Tore, die in die Geschichte eingehen: Nachdem der Serbe sein Land vor knapp drei Monaten in der letzten Minute gegen Portugal zur WM geköpft hatte, egalisierte er in der Vorwoche ebenfalls per Kopf den Ligarekord für die meisten Treffer in einer Championship-Saison. Es war das 31. Saisontor des Fulham-Stürmers - so viele Treffer konnte in der Geschichte der Championship lediglich Ivan Toney erzielen.

Allerdings stellte der Brentford-Angreifer diese Marke erst am 46. und letzten Spieltag der vergangenen Saison auf. Mitrovic hingegen hat noch 16 Partien Zeit, sich zum alleinigen Rekordhalter zu krönen. Ob er diese Zeit braucht, ist angesichts seiner Quote aber fraglich: Der Stürmer benötigt im englischen Unterhaus durchschnittlich nur 78 Minuten für ein Tor.

Mitrovic hat gute Erinnerungen an das vergangene Heimspiel gegen Huddersfield

Dementsprechend wäre es nicht überraschend, wenn Mitrovic bereits am Samstag (13.30 Uhr) im Heimspiel gegen Huddersfield Town den Rekord brechen würde. An die letzte Begegnung mit den Terriers wird sich der 27-Jährige noch gerne erinnern. Im Dezember 2018, damals noch im Abstiegskampf der Premier League, gewann Fulham in der Nachspielzeit mit 1:0 - Torschütze nach einer Vorlage des Ex-Hoffenheimers Ryan Sessegnon: Mitrovic.

Mit einem ähnlichen Ergebnis am Samstag würde der Tabellenführer aus London den Druck auf die Konkurrenten im Aufstiegsrennen weiter erhöhen, ohnehin hat sich Fulham einen komfortablen Vorsprung mittlerweile erarbeitet. Die Cottagers haben bereits ein Zehn-Punkte-Polster auf den ersten Play-off-Platz, den die Blackburn Rovers belegen - und die Rovers haben schon zwei Spiele mehr absolviert.

Die aktuelle Championship-Tabelle