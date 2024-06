Torrekord in Norwegen: 21-jährige wirft fast zehn Tore pro Spiel und überholt zwei Welthandballerinnen

Maja Furu Sæteren hat den Torrekord der norwegischen Liga mit nur 21 Jahren pulverisiert. 234 Treffer gelangen der Rückraumspielerin, die die Welthandballerinnen Linn-Kristin Riegelhuth Koren und Heidi Løke überholte.

"Das war riesig!", freute sich die Rückraumspielerin auf der Verbandssseite: "Ich hatte bis zum Ende der Saison keine Ahnung, dass ich den Rekord gebrochen hatte. Deshalb hat es besonders viel Spaß gemacht, Heidi zu überholen."

Sæteren wechselte 2020 zu Larvik HK, wurde zunächst aber durch eine schwere Verletzung gebremst. Erst 2022/2023 gelang ihr der Durchbruch. "Mein Ziel, für Larvik zu spielen, war in erster Linie, mich zu einer noch besseren Handballspielerin zu entwickeln. Ich wollte die Erfahrung machen, wie es ist, auf höchstem Niveau zu spielen, und sehen, wie ich dort abschneide", so Sæteren.

"Ich bin furchtlos"

In dieser Saison wurde die Rechtshänderin nicht nur zur besten Nachwuchsspielerin und Halblinken der Saison gewählt, sie holte auch Gold bei der U20-WM und debütierte in der Nationalmannschaft. Ihr Geheimnis? "Ich bin furchtlos und liebe es, aufs Tor zu werfen", so Sæteren: "Wenn ich nicht treffe, höre ich nicht auf, zu werfen - ich versuche es weiter."

"Ich setze mir normalerweise keine langfristigen Ziele, sondern arbeite lieber daran, mich weiterzuentwickeln und jeden Tag ein bisschen besser zu werden", erklärte die Rückraumspielerin weiter: "Es wäre schön, in naher Zukunft ins Ausland zu gehen und zu sehen, wie es dort ist. Ich habe das Gefühl, dass ich so etwas einmal erleben sollte, also ist das vielleicht mein nächstes Ziel. Aber in erster Linie möchte ich in Larvik mein Bestes geben. Wir nehmen an den europäischen Qualifikationsturnieren teil und versuchen, weiterzukommen. Dort werden wir gegen gute Mannschaften antreten."