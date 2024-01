Toronto Raptors traden Siakam zu den Indiana Pacers

Seit 2016 lief Pascal Siakam im Trikot der Toronto Raptors auf. Nun zieht es den 29-Jährigen weg aus Kanada, denn die Raptors haben sich mit den Indiana Pacers auf einen Blockbuster-Trade geeinigt.

Das berichten die beiden NBA-Insider Adrian Wojnarowski (ESPN) und Shams Charania ("The Athletic"). Demnach schicken die Pacers im Gegenzug Bruce Brown, Jordan Nwora sowie drei Erstrunden-Picks zurück nach Toronto. Zwei davon sollen für den Draft im Jahr 2024 sein, einer für das Jahr 2026. Als drittes Team in den Deal involviert sind die New Orleans Pelicans, die Kira Lewis nach Toronto und einen Zweitrunden-Pick an die Pacers abgeben und dadurch unterhalb der Luxus-Steuer-Grenze kommen.

Maximalvertrag im Sommer?

Einer der Gründe für den Trade Siakams dürfte sein, dass der Vertrag des 29-Jährigen nach der Saison ausläuft und die Raptors wohl nicht gewillt gewesen sein sollen, dessen Gehaltsvorstellungen zu erfüllen. Siakam, der in der laufenden Saison an die 38 Millionen Dollar verdient, will im Sommer wohl einen Maximalvertrag unterzeichnen.

In den letzten Tagen hatte es deshalb bereits zahlreiche Gerüchte um die Dienste Siakams gegeben, unter anderem sollen auch die Dallas Mavericks und die Sacramento Kings in Verhandlungen über einen möglichen Trade gewesen sein. Letztlich den Zuschlag bekommen haben nun die Pacers.

"Ich freue mich, dass Pascal bei den Pacers eine erstklassige Chance bekommt, mit Tyrese Haliburton und Myles Turner zusammenzuspielen und von einem großartigen Trainer wie Rick Carlisle betreut zu werden", wird Siakams Agent Todd Ramasar bei ESPN zitiert.

NBA-Champion von 2019

Siakam ist in der Liga ein Star. 2016 wurde der kamerunische Nationalspieler im Draft an 27. Stelle ausgewählt, 2019 wurde er unter anderem an der Seite von Kawhi Leonard NBA-Champion. Siakam ist zweimaliger All-Star (2020 und 2023) und wurde in der Titelsaison 2019 als "Most Improved Player" ausgezeichnet. In der laufenden Saison kommt der Power Forward auf 22,2 Punkte, 6,3 Rebounds und 4,9 Assists im Schnitt.

Während die Pacers, die derzeit Sechster in der Eastern Conference sind, sich weiter verstärken, treiben die Raptors um Dennis Schröder ihren Rebuild also weiter voran. Siakam ist nun innerhalb kurzer Zeit der zweite Spieler, der das Franchise verlässt. Schon vor einigen Wochen hatten sie OG Anunoby an die New York Knicks abgegeben.