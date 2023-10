"Großartiges" Debüt für Schröder mit den Raptors

Vier Wochen liegt der WM-Triumph der deutschen Basketballer in Manila zurück. DBB-Kapitän Dennis Schröder hat nun in einem Vorbereitungsspiel der NBA sein Debüt für den neuen Arbeitgeber gegeben.

"Es hat sich großartig angefühlt, mit meinen neuen Teamkollegen da draußen zu sein, sie beim Spielen kennenzulernen", sagte Schröder nach dem 112:99 gegen die Sacramento Kings.

Der 30-jährige Braunschweiger war in diesem Sommer von den Los Angeles Lakers nach Kanada gewechselt, im ersten Einsatz gehörte Schröder zur Starting Five und verbuchte in gut 17 Minuten Einsatzzeit sechs Punkte sowie fünf Rebounds und Assists. Allerdings sammelte Schröder in dieser kurzen Zeit auch fünf Fouls. Shooting Guard Gary Trent Jr. war der Topwerfer bei der einzigen kanadischen NBA-Franchise (22, drei Dreier). Der Österreicher Jakob Pöltl startete als Center und holte in 19 Minuten vier Punkte und fünf Abpraller.

Kings-Topmann De'Aaron Fox erwischte einen gebrauchten Abend und vergab sämtliche Würfe aus dem Feld (sechs), kam somit nur auf zwei Zähler durch Freiwürfe sowie drei Vorlagen. Der bulgarische Forward Sasha Vezenkov war mit zwölf Punkten letztlich bester Scorer der Kalifornier.

"Großartiges" Trainingscamp in Vancouver

Schröder war in der vergangenen Woche nach Kanada geflogen, um in die Vorbereitung einzusteigen. "Das Trainingscamp in Vancouver war großartig", sagte der Point Guard rückblickend, weiter geht es am Sonntag mit dem zweiten von insgesamt vier Tests gegen die Cairns Taipans aus Australien. Zum Saisonstart trifft Toronto am 25. Oktober zu Hause auf die Minnesota Timberwolves.

Ein Dutzend Punkte für Durant und Booker

Ein Dutzend Punkte gingen indes jeweils auf das Konto der beiden Superstars Kevin Durant und Devin Booker, die mit den Phoenix Suns einen 130:126-Overtime-Sieg über die Detroit Pistons landeten und erfolgreich in die Preseason starteten. Ohne Ja Morant bezwangen die Memphis Grizzlies die Indiana Pacers ebenfalls nach Verlängerung mit 127:122, Jaren Jackson Jr. (18 Punkte) ging voran. Die Utah Jazz (Lauri Markkanen mit zehn Zählern und acht Rebounds) bezwangen die Los Angeles Clippers um Kawhi Leonard (elf) und Paul George (acht) mit 101:96.