Peterka immer stärker - Sturms Sharks erneut bodenlos

JJ Peterka baut seine Scorer-Serie aus, Moritz Seider und die Red Wings knacken Boston, und San Jose kassiert erneut zehn Tore. Die NHL am Sonntagmorgen.

Tor plus Vorlage: JJ Peterka beim Sabres-Sieg in Toronto. IMAGO/USA TODAY Network

Für Leon Draisaitl sind solche Serien schon lange nichts Besonderes mehr - außer vielleicht in dieser für die Edmonton Oilers so vermaledeiten Saison -, JJ Peterka dagegen erlebt eine Premiere: Erstmals in seiner noch jungen NHL-Karriere ist es dem 21 Jahre jungen Münchner gelungen, in fünf Spielen am Stück mindestens einen Scorerpunkt zu sammeln.

In der Nacht auf Sonntag (MEZ) traf Peterka beim 6:4-Auswärtssieg seiner Buffalo Sabres bei den Toronto Maple Leafs zum 1:1, bereitete das 4:3 vor und kam mit 18:24 Minuten auf die zweitmeiste Eiszeit seiner Laufbahn. Insgesamt steht er nun bei fünf Toren und drei Assists nach zwölf Saisonspielen für die Sabres, die die passende Antwort auf die jüngste 1:5-Heimniederlage gegen die Philadelphia Flyers fanden. Dabei schafften es die Gäste, für die Alex Tuch doppelt traf, am Ende auch Auston Matthews in den Schatten zu stellen, dem für Toronto bereits zum dritten Mal in 2023/24 ein Dreierpack gelang.

Red Wings bremsen Bruins aus - Sharks gehen bei Karlsson-Rückkehr unter

Bemerkenswert gut präsentierten sich nach zuvor vier Schlappen aus fünf Spielen auch die Detroit Red Wings um Moritz Seider (zehnter Assist), die den Boston Bruins per 5:4 die erste Saisonniederlage zufügten. Die Entscheidung fiel im Schlussdrittel, das die erneut Endspurt-starken Red Wings mit 3:1 für sich entschieden - an ihre insgesamt 20 Tore in dieser Phase kommt ligaweit niemand heran. Offensiv entscheidend: David Perron mit drei Scorerpunkten (1/2), Dylan Larkin (1/1), Lucas Raymond (1/1) und J. T. Compher (0/2) mit je zwei.

Immer schlimmer wird die Lage dagegen für Nico Sturms San Jose Sharks, die zum zweiten Mal hintereinander zehn Gegentore schlucken mussten. Zwei Tage nach der 1:10-Klatsche gegen die Vancouver Canucks setzte es - ebenfalls zu Hause - ein 2:10 gegen die Pittsburgh Penguins. Bei den Gästen sammelte auch Rückkehrer Erik Karlsson zwei Assists, der bis zum Sommer fünf Jahre für die Sharks aufgelaufen war und in der Vorsaison als Verteidiger 101 Scorerpunkte verzeichnet hatte. Mit elf Niederlagen aus elf Spielen (eine davon nach Penaltyschießen) haben die Sharks den schlechtesten Start der NHL-Geschichte seit den New York Rangers 1943 hingelegt.

Bedard trifft schon wieder - Reichel punktet - Grubauer verliert

Zum dritten Mal in Serie traf derweil der 18-jährige Top-Draft-Pick Connor Bedard für die Chicago Blackhawks. Beim 5:2 gegen die Florida Panthers gelang auch Lukas Reichel seine erste Torbeteiligung, während Goalie Petr Mrazek mit 38 Paraden glänzte. Philipp Grubauer, zuletzt noch Matchwinner, kam dagegen diesmal "nur" auf 25 gehaltene Abschlüsse und musste mit den Seattle Kraken ein 3:6 gegen die Calgary Flames quittieren.