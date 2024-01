"Tormaschine" Salah verabschiedet sich furios - Kameramann erlöst Klopp

Beim 4:2-Spektakel gegen Newcastle trumpft Liverpool auf wie ein echter Titelanwärter. Nun verabschiedet sich "Tormaschine" Mohamed Salah jedoch erst einmal Richtung Afrika Cup. Aus einem anderen Grund war Jürgen Klopp nach Spielende dennoch erleichtert.

"Was für ein Feuerwerk!" - auch Klopp geriet nach der Vorstellung seines Teams am Neujahrsabend ins Schwärmen. 34 Schüsse hatte der FC Liverpool an der regnerischen Anfield Road auf das Tor der Gäste abgefeuert, mit einem xG-Wert von 7,27 (!) für eine neue Rekordmarke seit Einführung der Statistik zur Saison 2010/11 gesorgt. "Es war ein sensationelles Spiel meines Teams", lobte Klopp. "Es gab so viele Aspekte des Spiels, die mir sehr gefallen haben - abgesehen von den beiden Toren, die wir kassiert haben."

Nach Platz 5 in der Vorsaison und dem personellen Umbruch im Mittelfeldzentrum war Liverpool im vergangenen Sommer nicht wirklich zu den Titelanwärtern gezählt worden. In der momentanen Verfassung ist den Reds aber absolut zuzutrauen, Serienmeister Manchester City (derzeit fünf Punkte zurück mit einem Nachholspiel in der Hinterhand) zumindest lange zu ärgern. Von 20 Premier-League-Spielen hat Klopps Team bislang nur eins verloren - und das überaus umstritten.

Garant für den Erfolg war gegen Newcastle einmal mehr Salah, der sich auch von einem frühen Elfmeter-Fehlschuss nicht beirren ließ. Der Ägypter, kurz vor Saisonstart noch mit einem millionenschweren Angebot aus Saudi-Arabien umworben, steuerte seine Saisontreffer 13 und 14 (Ligaspitze mit Erling Haaland) und eine sehenswerte Außenrist-Vorarbeit zum zwischenzeitlichen 3:1 bei.

Das Tor zur 1:0-Führung war das 150. Premier-League-Tor des 31-Jährigen im Liverpool-Trikot. Eine Marke, die seit Premier-League-Gründung 1992 nur Harry Kane (213 für Tottenham), Sergio Aguero (184 für Manchester City), Wayne Rooney (183 für Manchester United) und Thierry Henry (175 für Arsenal) für einen Klub erreicht hatten.

Salah könnte bis zu acht Pflichtspiele verpassen - darunter zwei gegen Arsenal

"Niemand sollte überrascht davon sein, dass Mo ein Spiel verändern oder sich während eines Spiels steigern kann, denn das hat er schon hunderte Male getan", sagte Klopp, der nun jedoch erst einmal ohne seine "Tormaschine" (O-Ton Klopp) auskommen muss. Salah, der neben seinen 14 selbst erzielte Toren auch noch acht weitere vorbereitet hat und damit an mehr als der Hälfte aller Liverpool-Tore beteiligt war, verabschiedet sich Richtung Afrika Cup, könnte bei gutem Verlauf für Rekordsieger Ägypten bis zu acht Pflichtspiele verpassen, darunter die Duelle mit Arsenal im FA Cup diesen Sonntag und in der Liga am 4. Februar.

"Ich will den Afrika Cup gewinnen", betonte Salah nach dem Spiel wenig überraschend. Seinen Klub sieht er für die Zeit seiner Abwesenheit aber gut gerüstet. "Ich bin mir sicher, dass sie es auch ohne mich hinkriegen, Spiele zu gewinnen. Wir haben Spieler, die auf meiner Position spielen können."

Kameramann findet Klopps Ehering

Nach Abpfiff hatte Klopp, der in den kommenden Wochen auch auf den früheren Stuttgarter Wataru Endo (Asien Cup mit Japan) verzichten muss, im Übrigen ganz andere Sorgen. Beim ausgelassenen Jubel über den Sieg seines Teams hatte er seinen Ehering verloren. Die Suche auf dem Rasen - zu der auch ein Ordner hinzugezogen wurde - verlief zunächst erfolglos. Zu Klopps Erleichterung fand ein Kameramann den Ring aber auf dem Rasen wieder.

"Oh mein Gott, das wäre wirklich schrecklich gewesen", sagte Klopp bei "Sky Sports", wo er den Ring vor laufender Kamera küsste. "Der Kameramann hat mich in dieser Saison schon einige Male geärgert. Aber jetzt hat er erstmal was gut, denn das war wirklich wichtig." Klopp berichtete: "Ich habe den Ring schon einmal verloren und brauchte einen professionellen Taucher, weil es im Meer war. Es passiert von Zeit zu Zeit, wenn ich ein, zwei Kilos abnehme." Solche Sorgen hätten andere kurz nach Weihnachten sicher auch gerne.