Torloses Topspiel in Bocholt - RW Ahlen gibt Rote Laterne weiter - Sarpei krönt Fortuna-Aufholjagd

Fortuna Köln meldete sich durch ein 4:3 gegen Gladbach II am Freitag zurück im Aufstiegsrennen. Auch Alemannia Aachen gewann. Die SSVg Velbert kassierte gegen den SC Paderborn II den späten Ausgleich und übernimmt damit von RW Ahlen (2:1 gegen Wuppertal) die Rote Laterne. Im Topspiel teilten sich am Samstag der 1. FC Bocholt und der 1. FC Düren die Punkte. Der Kölner Nachwuchs schlug RW Oberhausen.

Remis in Bocholt

Der 1. FC Bocholt verbuchte im Topspiel gegen Düren zunächst ein klares Chancenplus, war vor dem gegnerischen Tor aber nicht zwingend genug und hatte zudem Glück, dass Schiedsrichter Schäfer bei einer strittigen Aktion von Fox gegen Schlößer nicht auf den Punkt zeigte (31.). Es ging am Hünting torlos in die Pause. Düren kam besser aus der Kabine, Volz konnte aus zwei guten Abschlussgelegenheiten aber kein Kapital schlagen. Danach kam Bocholt wieder mehr auf, ließ ebenfalls durch Atmaca, Shubin und Holldack gute Chancen aus. Bis zum Schluss versuchten beide Teams ihr Glück in der Offensive, dennoch sollte es nicht mehr zum Lucky-Punch reichen. Es blieb beim torlosen Remis.

Ahlen überrascht Wuppertal

Der Wuppertaler SV verlor überraschend bei Rot Weiss Ahlen, das die Rote Laterne damit an Velbert abgibt. Die Gäste, die zunächst zwar durch Benschops Foulelfmeter in Führung gingen (15.), erlebten einen gebrauchten Nachmittag. Nicht nur dass Uzun (18./Kopfball nach Ecke) und Kyere (20./aus dem Gewusel nach Eckball) binnen weniger Minuten die Begegnung drehten, zudem musste auch Toptorschütze Benschop nach einer halben Stunde verletzt ausgewechselt werden. Anschließend ging es fast nur in eine Richtung, bis zur Pause ließ RWA aber den dritten Treffer mehrmals liegen. Auch nach der Pause hatte Ahlen mehr vom Spiel und Pech, dass Tankulic mit seinem Fernschuss nur den Pfosten traf. Die beste Gelegenheit der Gäste hatte zunächst Bulut, dessen Kopfball allerdings nur auf dem Tordach landete. Ahlen hatte in der letzten halben Stunde durch Borgmann und Debrah die Möglichkeit zur Vorentscheidung. In der Schlussphase drückten die Gäste auf den Ausgleich, Ackermann im RWA Tor war aber nicht mehr zu überwinden.

Köln II entführt Punkte aus Oberhausen

Rot-Weiß Oberhausen agiert weiter zu unbeständig, um die Spitzengruppe anzugreifen. Gegen den Effzeh-Nachwuchs kam RWO zur ersten Chance des Spiels, Stoppelkamp zielte aus aussichtsreicher Position allerdings knapp drüber. Der Treffer fiel auf der anderen Seite für die Kölner. Dietz fackelte nicht lange und versenkte die Kugel aus 23 Metern flach neben dem Pfosten (14.). Die jungen Geißböcke blieben auch anschließend spielbestimmend, hatten in der 22. Minute aber Glück, dass Kreyer, der später auch noch glatt Rot nach einem harten Foul sah (33.), eine Topchance fahrlässig ausließ. Ärgerlich für die Gastgeber, die nur vier Minuten nach der dicken Ausgleichsgelegenheit das 0:2 durch Diehl schlucken mussten, der einen Nachschuss über die Linie drückte. Köln war in Überzahl dem 3:0 anschließend ganz nah. Bis zur Pause verhinderte RWO-Keeper Benz jedoch einen weiteren Einschlag. Nach der Pause stand dann der Pfosten dem dritten Kölner Treffer im Weg, wodurch Stoppelkamp gleich zweimal den Anschluss auf dem Fuß hatte. Zunächst lenkte Nikisch seinen Schuss aus 20 Metern um den Pfosten. Anschließend ballerte der erfahrene Angreifer einen Elfmeter über die Latte. Allgemein tat Köln weniger im zweiten Abschnitt. Letztlich war Oberhausen aber zu abschlussschwach, um am Ausgang der Partie noch einmal zu rütteln.

Sarpei krönt Fortuna-Aufholjagd gegen Gladbach II

Der SC Fortuna Köln hat sich im Meisterschaftsrennen zurückgemeldet, erlebte gegen den Fohlen-Nachwuchs aber zunächst eine erste Hälfte zum Vergessen. 1:3 stand es bereits zur Pause, zudem musste Kegel verletzt ausgewechselt werden (34.). Langer leitete mit einem Fehlpass die Gladbacher Führung ein. Die Polanski-Elf spielte es anschließend gut aus und ging durch Fukuda (8.) in Führung. Dem Gastgeber fehlte auch anschließend die Genauigkeit, wodurch die Kölner nur selten gefährlich nach vorne kamen. Die Bundesliga-Reserve dagegen nutzte ihre wenigen Chancen. Erneut Fukuda stellte nach schnellem Umschaltspiel auf 2:0 (31.). Der Auswechslung von Kegel folgte das 3:0 durch Schroers (40.). Mit dem Halbzeitpfiff brachte Demaj die Hoffnung bei den Gastgebern zurück, der im Nachsetzen das 1:3 erzielte. Demajs Treffer war der Startschuss zur Aufholjagd im zweiten Durchgang. Gladbach schien seine Körner im ersten Abschnitt verbraucht zu haben, denn meist ging es nur noch in eine Richtung. Fast eine Stunde war gespielt, als Mika eine Steinkötter-Vorarbeit zum Anschluss nutzte (59.). Lanius besorgte in der 77. Minute schließlich den mittlerweile verdienten Ausgleich. Köln drückte weiter und drehte in der 90. Minute durch Sarpei tatsächlich noch die Partie.

Nachwuchsduell in Düsseldorf findet keinen Sieger

Der FC Schalke 04 II musste bei der abstiegsbedrohten Düsseldorfer Reserve, die ihren Aufwärtstrend unter Neu-Coach Langeneke fortsetzte, einen Rückschlag im Kampf um die Top-Plätze hinnehmen und sich mit einem Remis begnügen. Die Fortuna ging sogar durch Monteiro in der 17. Minute in Führung, die Ivan in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch einen verwandelten Foulelfmeter egalisierte - nach torlosen zweiten 45 Minuten zugleich der Endstand.

Nächste Auswärtspleite für Rödinghausen

Der SV Rödinghausen kann auch unter Neu-Coach Farat Toku auswärts nicht siegen. Der FC Gütersloh verbuchte zunächst ein Chancenplus. Probst hatte die dicke Gelegenheit alleine vor Harsman, schob den Ball aber am Tor vorbei. Twardzik, der schon einige Halbchancen hatte, besorgte Sekunden später dann aber doch die Führung, traf aus 20 Metern vom Innenpfosten ins Tor (25.). Zehn Minuten später stellte Obst via Freistoß in den Knick auf 2:0. Von Rödinghausen kam nur wenig. Das sollte sich nach der Pause ändern, den Gästen fehlte allerdings die Präzision oder auch das Glück bei einem Pfostentreffer (62.). Im Gegenzug ließ Probst die Vorentscheidung liegen, wodurch Tübing den SVR nach einem Abwehrfehler noch einmal zurück ins Spiel brachte (72.). Letztlich konnte Rödinghausen aber nicht mehr am Gütersloher Sieg rütteln. Es blieb beim 2:1.

Paderborn entführt späten Punkt aus Velbert

Die Paderborner Reserve war zu Beginn am Drücker, kam zu mehreren Chancen. Unter anderem traf Vega Zambrano Aluminium. Nach 20 Minuten konnte Velbert das Spiel offener gestalten und selbst erste Offensivakzente setzen. In Führung gehen sollten dennoch die Gäste. Ansahs abgefälschter Schuss ließ Lenz keine Abwehrmöglichkeit mehr (30.). Zwei Minuten später glichen die Gastgeber aus. Eine Mehlich-Hereingabe landete für alle Beteiligten überraschend hinter Schulz im Netz. Wiederum zwei Minuten später drückte Mehlich am zweiten Pfosten eine Flanke von Hilger über die Linie. Doppelpack, 2:1 für Velbert. Im zweiten Durchgang drängte Paderborn auf den Ausgleich, jedoch kam der SCP nur selten gefährlich vor das gegnerische Tor. Die Schlussphase hatte dann durchaus noch einige Highlights zu bieten. Hemcke vergab zunächst in der Schlussminute die Entscheidung. Lenz hielt gegen Vega Zambrano anschließend klasse, war Sekunden später gegen Ens aber machtlos, der den 2:2-Endstand mit dem Schlusspfiff besorgte.

Aachen schlägt Wiedenbrück

Alemannia Aachen kehrte nach dem 0:3 in Bocholt in die Erfolgsspur zurück, tat sich gegen tief stehende Gäste aus Wiedenbrück aber schwer. Aachen verbuchte mehr Spielanteile, gefährliche Chancen waren aber selten. Beim 1:0 hatte die Heimelf Glück, dass Hölscher einen Schwermann-Schuss aus der zweiten Reihe nur nach vorne abwehren konnte. Den Abpraller drückte Heinz aus kurzer Distanz in die Maschen (18.). Gegen Ende des ersten Durchgangs wurde der SCW aktiver, kam auch zu einigen Abschlüssen, die aber nichts einbrachten. Durchgang zwei verlief größtenteils ausgeglichen mit Abschlüssen auf beiden Seiten. Tore sollten allerdings keine mehr fallen. Es blieb beim knappen Erfolg der Alemannen.