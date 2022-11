Torloser Modeste: "Es ist schwierig"

Der fahrige und müde Auftritt in Kopenhagen wird beim BVB schnell vergessen sein. Die Neulinge in der Startelf können nur bedingt auf sich aufmerksam machen.

Aus Kopenhagen berichtet Patrick Kleinmann

Nur einer wird sich wohl ein Leben lang an den zumindest auf den Rängen stimmungsvollen Abend erinnern: Soumaila Coulibaly feierte sein Profidebüt und agierte rund 20 Minuten als Linksverteidiger. Der junge Franzose agierte auffällig engagiert, ohne aber große Impulse setzen zu können.

Der falsche Weg durch die Mitte

Da war er auf dem Feld nicht alleine. Die hohe Fehlerdichte beim BVB war auffällig. "Wir hatten unnötigerweise schon sehr viele Ballverluste", befand Trainer Edin Terzic und nannte ein Beispiel für die fehlende Lernkurve in den 90 Minuten: "Wir haben immer wieder versucht, den Ball durchs Zentrum zu erzwingen, obwohl wir wussten, dass sie mit drei oder sogar vier Spielern versuchen, das eng zu halten." Auch dadurch lief Dortmund immer wieder in Konter: "Das sind Dinge, die heute nicht so gut waren."

Aber, resümierte der Coach, "es ist so wie es ist". In der fünften englischen Woche in Folge und ohne großen Ergebnisdruck überwog am Ende die Freude über die Qualifikation für das Achtelfinale: "Wir haben Gruppenphase sehr sauber zu Ende gespielt und haben uns mit neun Punkten klar qualifiziert. Das war in der Vergangenheit nicht immer so, damit sind wir sehr zufrieden. Und nächstes Jahr werden wir wieder bessere Leistungen zeigen müssen." Dann wartet ein Gegner aus dem Kreis SSC Neapel, Real Madrid, FC Porto, Benfica Lissabon, Chelsea oder Tottenham.

Passlacks Defensivschwächen - Duo Malen/Modeste harmoniert nicht

Auch die Profis, die in den letzten Wochen weniger Spielpraxis hatten, nutzten die Bewährungschance am Mittwoch nur sehr bedingt. Rechtsverteidiger Felix Passlack bereite den überraschenden Führungstreffer zwar stark vor, offenbarte in der Defensive aber Schwächen. Die Doppelspitze mit Donyell Malen und Anthony Modeste hing einen Großteil des Spiels in der Luft. Die beste Chance für das Duo nahm Malen seinem besser postierten Nebenmann auch noch vom Fuß.

"Wir müssen besser ins Spiel kommen und haben ein paar dumme Fehler gemacht", befand der französische Stürmer, der sich sicher mehr Flanken erhofft hatte: "Aber am Ende waren wir vor dem Spiel schon qualifiziert, vielleicht war das ein Grund."

Vor zwei Jahren haben mich die Leute schon abgeschrieben und ich bin zurückgekommen. Ich habe einen starken Charakter. Anhony Modeste

Seine eigene Situation dreieinhalb Wochen nach dem vielumjubelten Last-Minute-Ausgleich gegen den FC Bayern hat sich nicht grundlegend geändert, meist spielt der formstarke Konkurrent Youssoufa Moukoko. "Wenn du Stürmer bist und du Tore schießen willst, ist es schwierig", befand Modeste: "Ich muss dranbleiben und arbeiten." Und überhaupt: "Ich habe nie aufgegeben. Vor zwei Jahren haben mich die Leute schon abgeschrieben und ich bin zurückgekommen. Ich habe einen starken Charakter."

Ein echter Lichtblick der vergangenen Wochen ist dagegen Thorgan Hazard. Der Aushilfs-Linksverteidiger hat sich mehr und mehr an die ungewohnte Rolle in der Viererkette gewöhnt und traf in Kopenhagen bei einem seiner vielen Vorstöße sogar.