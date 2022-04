Torlos bei Schlusslicht Neuhof: RW Hadamar verpasst Tabellenführung

Der SV Rot-Weiß Hadamar kam im Nachholspiel bei Schlusslicht SV Neuhof nicht über ein torloses Remis hinaus. Eintracht Stadtallendorf behält damit die Tabellenspitze.

Der SV Rot-Weiß Hadamar ist in der Aufstiegsrunde der Hessenliga zwar weiter ungeschlagen, vergaß am Mittwochabend bei Play-off-Schlusslicht SV 1910 Neuhof aber das Toreschießen. Der Sprung an die Tabellenspitze blieb den ersatzgeschwächten Rot-Weißen damit verwehrt.

RWH, das nur mit drei Feldwechslern, von denen Zey für den angeschlagenen Sedy noch vor Spielbeginn in die Startelf rückte, an den "Monte Kali" angereist war, erwischte dennoch den besseren Start. Die erste dicke Chance hatte Kern, der mit seinem Kopfball aber die Führung verpasste. Ansonsten verteidigten die Gastgeber clever und ließen den Gästen kaum Raum zur kreativen Entfaltung. Offensiv trat Neuhof jedoch erst einmal nicht in Erscheinung. Daran änderte sich lange Zeit auch nichts. Hadamar dagegen kombinierte sich nach der Pause meist bis zum gegnerischen Strafraum gut durch, im Gefahrenbereich fehlte den Rot-Weißen dann jedoch die zündende Idee oder es herrschte Uneinigkeit vor dem Abschluss. Weil weder Neuhof in einer hektischen Schlussphase seine ersten gefährlichen Aktionen nutzte und auch die Gäste, denen zudem ein möglicher Elfmeterpfiff verwehrt blieb, weiterhin nicht kaltschnäuzig genug agierten, stand nach Schlusspfiff ein letztlich gerechtes und torloses Remis auf der Anzeigentafel.