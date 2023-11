Torjägerkanone: Schubert zieht davon - Ehemalige Nationalspielerin jagt Freese

Das Rennen um die beliebte Torjägerkanone ist auch in dieser Saison bereits in vollem Gange. Während bei den Männern Nico Empen und Philipp Schubert davonziehen, behauptet sich Lisa Freese gegen eine ehemalige Nationalspielerin und Bundesligatorschützenkönigin bei den Frauen. Hier eine Übersicht über den Stand in Deutschlands Amateurligen.

Männer

Liga 4

In den Regionalligen geht es auch in diesem Jahr eng zu. Aktuell trennen die ersten zwölf Spieler nur zwei Tore. Die Entscheidung dürfte wahrscheinlich an den letzten Spieltagen im kommenden Frühling fallen. Nach einem starken Saisonstart durfte zunächst der Schweinfurter Severo Sturm die Spitze für sich behaupten. So traf er in den ersten sieben Ligaspielen gleich siebenmal. Er verriet im kicker-Gespräch: "Überrascht bin ich eigentlich nicht. Ich habe schon immer gewusst, wo das Tor steht." In den letzten zwei Jahren kam mit Patrick Hobsch der beste Viertligatorjäger jeweils aus Bayern. Doch trotz der größeren Anzahl absolvierter Spiele als in den Konkurrenzligen sind aktuell Spieler aus anderen Staffeln gleichauf. Der beste bayerische Torschütze kommt aktuell aus Franken: Eliot Muteba vom 1. FC Nürnberg II steht momentan bei zwölf Treffern in 18 Partien. Drei weitere Akteure kommen aktuell auf die selbe Anzahl an Toren, dafür aber mit weniger Spielen. Rufat Dadashov vom BFC Dynamo (12 Spiele), Stanislav Fehler von Holstein Kiel II (13 Spiele) und Dejan Galjen vom VfB Stuttgart II (15 Spiele).

Liga 5

In den fünften Ligen schaut man etwas überrascht aufs Ranking und sucht vergeblich den Namen Martin Harnik. Die letzten zwei Fünftliga-Kanonen konnte der ehemalige Bundesligaspieler ergattern. Bisher aber steht Maik Lukowicz mit 19 Treffern aus nur zwölf Spielen an vorderster Stelle. Der Stürmer läuft für die Reserve von Werder Bremen auf, die aktuell in der Bremen-Liga für Furore sorgt: Nach zwölf Spielen stehen zwölf Siege mit einem Torverhältnis von 85:7 Toren zu Buche. Dicht verfolgt wird er vom ehemaligen Sechzig-Stürmer Nico Karger, der für den TSV Landsberg, dem Team von Trainer Sascha Mölders, aufläuft. Auch bei ihm stehen aktuell 18 Saisontore auf dem Konto in allerdings 17 Ligaauftritten. Zwischenzeitlich weit vorne befand sich auch Morten Liebert vom SV Todesfelde aus der Oberliga Schleswig-Holstein - aktuell auf Rang 5 abgerutscht - der im kicker-Gespräch preisgab: "Ich möchte schon 20 Tore pro Saison auf jeden Fall schaffen und vielleicht mit etwas Glück die 30er-Marke in Angriff nehmen." Aktuell steht der 30-Jährige bei 14 Toren in zwölf Begegnungen.

Liga 6

In den sechsten Ligen könnte ebenfalls ein spannendes Rennen bevorstehen. Aktueller Spitzenreiter ist Almir Poca vom Ahrweiler BC aus der Rheinlandliga. Für 20 Tore brauchte er nur zwölf Spiele. Torgleich präsentiert sich auch Kapitän Christian Rzonsa vom BSV Baiersdorf aus Mittelfranken. Er stand aber bereits 18-mal auf dem Feld in der laufenden Spielzeit. Die beste Torquote liefert aber ein anderer: Fatlind Memaj vom 1. FC Neubrandenburg 04 aus der Verbandsliga in Mecklenburg-Vorpommern hat in acht Begegnungen bereits 16-mal genetzt. Mit dem Durchschnitt von zwei Buden pro Spiel könnte er am Ende seiner Saison auf rechnerisch 60 Tore gelangen. In der vergangenen Punkterunde reichten Sascha Huhn 44 Toren für die Kanone.

Liga 7

In den siebten Ligen steht zum ersten Mal ein Spieler mit etwas Abstand an der Spitze. Nico Empen von RB Obere Treene in Schleswig-Holstein kann derzeit stolz auf 28 Tore in zwölf Spielen zurückblicken. Der ehemalige Regionalligaspieler hat ebenfalls bereits zwei Einsätze in der 2. Bundesliga absolviert. Doch Empens Karriere war nicht immer einfach. Ihn prägte eine seelische Erkrankung, das verriet er im kicker-Gespräch. Die Kanone würde er aber gerne gewinnen. Sein Abstand auf den härtesten Verfolger Maksym Khlan von Atlantik-97 aus der Bezirksliga Ost in Hamburg weist derzeit fünf Tore auf. Im letzten Jahr führten Rico-Rene Frank 55 Treffer in den siebten Ligen zum Gewinn der Kanone. Bei Empens aktueller Quote von 2,33 Toren pro Spiel ist der 27-Jährige ein heißer Anwärter auf den Titel.

Liga 8

Eine Ligastufe tiefer ist das Rennen bisher sehr ausgeglichen. Aktueller Spitzenreiter ist Engin Arslan von Türk Gücü Hanau aus der Kreisoberliga Hanau in Hessen mit 26 Toren in 14 Spielen. Eine bessere Quote weist auf dem zweiten Platz Nikolcho Gorgiev von der Spvgg. Hosenfeld auf, der in elf Partien bereits 25-mal genetzt hat und damit fast 50 Prozent aller Tore seiner Mannschaft erzielt hat. In der Verfolgergruppe befindet sich zudem Andreas Hohlenburger von der FC Ampertal Unterbruck aus dem Landkreis Freising in Bayern mit 25 Buden. Ihm gelangen bereits zwei Sechserpacks, was für den ehemaligen Landesliga-Torschützenkönig auch nicht selbstverständlich ist: "Solche Sechserpacks sind schon etwas Besonderes, die erzielt man nicht jeden Tag", erzählte er dem kicker.

Liga 9

In den Tiefen des Amateurfußballs ist Philipp Schubert in den neunten Ligen das Maß der Dinge. Dem Stürmer von der SG ASV Kleintettau/TSV Tettau aus dem oberfränkischen Landkreis Kronach gelangen bereits 39 Treffer in 14 absolvierten Spielen. Kein Wunder, denn die Offensive der SG schoss in 17 Saisonauftritten bereits 91 Tore. Das bringt ihm derzeit auch einen Abstand von sieben Treffern auf die härtesten Verfolger. Auf Rang sechs zurückgefallen ist Nils Köchy, der nach fünf Spielen bereits bei 23 Toren stand, und jetzt in fünf weiteren Spielen "nur" sechs Treffer erzielen konnte. "40 Tore zur Halbserie wären schon super", lautete seine zaghafte Prognose Anfang September im kicker-Gespräch. Für diese bräuchte er jetzt eine regelrechte Torflut vor der Winterpause.

Liga 10

Bereits 41 Einschüsse gelangen deutschlandweit zwei Spielern in den zehnten Ligen und somit bilden diese derzeit das Spitzenduo. Serkan Kiy vom MTV Eickeloh-Hademstorf aus Niedersachsen und Andi Sadrija von der Spvg Dümmlinghausen-Bernberg aus Gummersbach. Kiy brauchte dafür aber mit nur neun gespielten Partien sogar noch zwei weniger als sein Konkurrent. Sadrija, dem 41 von 69 Treffer seiner Mannschaft gelangen, kann aber ebenfalls mit einem Schnitt von 3,72 Tore pro Spiel einen beeindrucken Wert aufweisen.

Liga 11

In der für die Kanone relevanten niedrigsten Ligastufe duelliert sich aktuell ein Trio um die Kanone. Daniel Vogt vom VfB Fabbenstedt aus Ostwestfalen, Kawa Acar vom FC Schüttorf 09 aus Niedersachsen und Jannik Brosch von Eintracht Lemgo (ebenfalls Ostwestfalen). Vogt rangiert auf dem Spitzenrang mit 42 Toren in elf Partien, die gleiche Anzahl an Spielen hat Acar, der 41 Treffer auf dem Konto verbuchen konnte. Brosch dagegen gelangen 40 Tore in nur sechs Ligaspielen. Das hat berufliche Gründe, denn der 31-Jährige ist Co-Trainer der A-Jugend des SC Paderborn. "Ich habe bisher nur sechs Spiele gemacht, und es ist nicht sicher, wie viele ich schaffe in dieser Saison. Denn wenn wir zeitgleich mit der Paderborner U 19 spielen, bin ich natürlich bei meinem Arbeitgeber", erklärte er im kicker-Gespräch.

Frauen

Liga 3

Bei den Frauen sticht im Drittligaranking ein Name hervor: Die aktuell führende Anna-Lena Füllkrug hat nicht nur einen berühmten Bruder, sondern ebenfalls das Torjäger-Gen aus der Familie vererbt bekommen. 17 Tore nach neun Partien stehen bei der 26-Jährigen für Hannover 96 auf dem Konto. Dichteste Verfolgerinnen sind Sarah Abu Sabbah vom 1. FC Union Berlin und Dörthe Hoppius vom VfL Bochum mit jeweils 15 Toren nach neun Spielen. Die Schwester des Nationalstürmers erzählte bereits im kicker-Gespräch von den torgefährlichen Füllkrugs: "Wir sind schon eine Torjäger-Familie und haben damals und auch jetzt ordentlich gebutzt." In der vergangenen Spielzeit kam Vorjahressiegerin Aylin Yaren auf 44 Tore. Das könnte in diesem Jahr schwierig werden, diesen Wert zu übertreffen.

Liga 4

In den vierten Ligen kristallisiert sich bislang ein Spitzenduo und somit ein Zweikampf um die Kanone heraus: Marta Stodulska vom FC Internationale aus Berlin und Elly Böttcher vom 1. FC Neubrandenburg 04 aus Mecklenburg-Vorpommern. Spitzenreiterin Stodulska netzte 22-mal in acht Partien, während Konkurrentin Böttcher 21-mal in sieben Spielen ins Schwarze traf. Der Abstand der Beiden auf die Konkurrenz beträgt bereits fünf bzw. sechs Tore, was für einen spannenden Zweikampf bis zum Schluss sorgen könnte.

Liga 5

Katharina Schmidt führt das Kanonenranking in den fünften Liga bei den Frauen an. Die Angreiferin vom SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen aus Brandenburg brauchte nur sechs Spiele, um 21 Buden zu erzielen und ist dabei ein Teil von einer beeindruckenden Offensive, denn der SC hat nach nur sechs Partien bereits 64 Treffer geschossen. Die Verfolgerinnen Sina Seipel vom Thülen SV 1920 aus Westfalen und Zoe Tepper vom FSV Waltershausen aus Thüringen kommen beide jeweils auf 19 Tore mit zwei mehr absolvierten Partien. Doch die beeindruckendste Quote liefert Karina Wilhelm vom SV 1911 Dingelstädt aus Thüringen ab. In nur drei Partien netzt sie gleich 17-mal. Es ist also alles angerichtet für ein spannendes Rennen um die Kanone.

Liga 6

In den sechsten Ligen gehen die beeindruckenden Torzahlen weiter. Lisa Reim thront dort an der Spitze. Sie erzielte im Schnitt sechs Tore pro Spiel. Die 30 Einschüsse in nur fünf Spielen lassen die Droyßiger SG in Sachsen-Anhalt jubeln. Dicht auf den Fersen ist ihr Sarah Bunnefeld vom westfälischen Bezirksligisten ASC Schöppingen. Mit 29 Toren ist auch sie eine heiße Anwärterin auf die Kanone. In der vergangenen Spielzeit netzte Lisa Schramm gleich 80-mal in den sechsten Ligen. Ein Bestwert, der bei der Torquote von Reim durchaus purzeln könnte.

Liga 7

Lisa Freese ist die Topfavoritin in den siebten Ligen in Deutschland. Das unterstreichen 48 Tore nach neun Begegnungen für die neu gegründete Frauenmannschaft von Fortuna Düsseldorf. Die bisherige Bilanz der Fortuna: Zehn Spiele mit 30 Punkten und einem Torverhältnis von 117:0. Die in der Jugend beim 1. FC Köln, bei Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen ausgebildete Stürmerin verriet im kicker-Gespräch: "Es ist ein tolles Gefühl, mit einer so erfolgreichen Fußballerin wie Mandy Islacker konkurrieren zu können und dann auch noch auf Platz eins zu stehen." Denn unter den Verfolgerinnen befindet sich mit Mandy Islacker von Viktoria Köln eine ehemalige 25-malige Nationalspielerin Deutschlands. Zudem konnte die gebürtige Essenerin bereits zweimal die Torjägerkanone in der Frauen-Bundesliga gewinnen. Sie kommt aktuell auf 36 Tore in acht Einsätzen und könnte Freese nochmal gefährlich werden.