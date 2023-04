Torjägerkanone: Barendt heizt Harnik ein - Schönherr peilt die 100 an

Saisonendspurt in den deutschen Amateurligen. Und auch im Rennen um die "Torjägerkanone® für alle" geht es allmählich in die heiße Phase. Während Ex-Profi Martin Harnik seinem einstigen Riesenvorsprung beim Schmelzen zusehen muss, peilt eine Angreiferin eine Rekordmarke an. Wir werfen einen Blick auf die aktuelle Torjäger-Bilanz.

Männer

Liga 4

In den Regionalligen herrscht nach wie vor ein enges Rennen um die Kanone. Die Nase vorn hat momentan Leonardo Vonic von der Profi-Reserve des 1. FC Nürnberg. Das 19-jährige Offensivjuwel, das beim FSV Frankfurt ausgebildet wurde, kommt in der laufenden Spielzeit auf 19 Treffer in 28 Einsätzen. Als treffsicherster Regionalliga-Angreifer würde Vonic ein optimales Bewerbungsschreiben gen Profi-Fußball senden. Auf dem Radar des Nürnberger Cheftrainers Dieter Hecking ist Vonic längst aufgeschlagen, auch wenn dieser sich kürzlich abseits der vielen Tore auch mehr spielerische Ausrufezeichen des Angreifers wünschte. Im Rennen um die Kanone wird Vonic sicherlich aber noch ein paar Treffer brauchen, um sich durchzusetzen. Gleich sieben weitere Angreifer - unter anderem der Vorjahres-Gewinner Patrick Hobsch von der SpVgg Unterhaching (17 Tore)- liegen in bedrohlicher Nähe.

Liga 5

In den fünften Ligen sah im Winter noch alles danach aus, als würde in dieser Saison kein Weg an Ex-Profi Martin Harnik vorbeiführen. Der mittlerweile 35-jährige Torjäger des Hamburger Oberligisten TuS Dassendorf stand zur Winterpause bei beachtlichen 32 Treffern aus 20 Partien. Seitdem scheint aber irgendwie der Wurm drin zu sein. In den sechs Partien seit Jahresauftakt traf der Angreifer "nur" dreimal, gleichzeitig erwischte sein engster Verfolger, Timo Barendt vom PSV Union Neumünster, einen Traumstart und erzielte in fünf Partien zehn Tore. Harniks Riesenvorsprung ist somit auf überschaubare fünf Treffer geschmolzen. Es könnte also noch einmal spannend werden.

Liga 6

Noch enger geht es derweil nur in den sechsten Ligen zu. Mit Moritz Dittmann, SG Glücksbrunn Schweina 1947, und Sascha Huhn von den Sportfreunden Blau-Gelb Marburg, der seine Kanonenträume aufgrund einer schweren Schulterverletzung zwischenzeitlich fast schon begraben musste, mittlerweile aber wieder auf Torejagd geht - stehen aktuell zwei Angreifer bei 29 Treffern. Einzig der besseren Torquote geschuldet - Dittman benötigte für seine Treffer zwei Spiele weniger -, thront selbiger aktuell auf Rang eins des Rankings. Wer sich am Ende durchsetzen wird, bleibt also weiterhin völlig offen. Mit Mihai-Vladut Bitez vom Ahrensburger TSV und Ex-Regionalliga-Stürmer Corvin Behrens vom Düneberger SV (beide 27 Tore) sind zwei weitere Angreifer in Schlagdistanz.

Liga 7

Dass man sich im Rennen um die Torjägerkanone keinen Durchhänger leisten darf, zeigt das aktuelle Siebtliga-Ranking. Dort nämlich hat sich Sturmtank Lucas Sitter auf Rang eins katapultiert und Rico-Rene Frank vom in Salzgitter beheimateten Bezirksligisten Germania Bleckenstedt vom Thron gestoßen. Sitter, der zu Beginn der Saison mit einem Elferpack schon für Schlagzeilen gesorgt hatte, schraubte sein Torekonto seit dem Jahreswechsel von 35 auf 43 Treffer hoch und benötigte dafür nur vier Partien. Frank dagegen hat das Toreschießen im neuen Jahr zwar auch nicht komplett verlernt, traf für seine Verhältnisse aber bei drei Toren in vier Partien zu selten.

Liga 8

Wir begeben uns allmählich in die Tiefen des Amateurfußballs, wo auch die Torquoten immer verrückter werden. So erzielt Hatim Bentaleb vom 1. FC Mülheim-Styrum mit 51 Treffern in 22 Spielen im Schnitt 2,3 Treffer pro Partie und führt damit völlig verdient das Achtliga-Ranking an. Im Winter stand Bentaleb mit 33 Treffern in 17 Spielen noch auf Rang zwei, befand sich seit dem Jahreswechsel aber auf der Überholspur. 18 Tore in fünf Partien sprechen dabei eine eindeutige Sprache. Der Vorsprung auf Philipp Müller vom SV Vestia Disteln beträgt sechs Tore.

Liga 9

In ähnlichen Dimensionen bewegen sich auch die Top-Torjäger der 9. Liga, die mit Tim Domann vom SC Breite Burschen Barmen eine absolute Tormaschine in ihren Reihen haben. Der treffsichere Angreifer, der im Winter noch nicht zu den Top-Drei des Neuntliga-Rankings gehörte, konnte sich seit dem Jahreswechsel sogar ein kleines Führungspolster aufbauen und steht mit 59 Treffern aus 23 Spielen sechs Tore vor seinem Top-Verfolger Pascal Thiemt, der in drei Spielen weniger aber ebenfalls auf beachtliche 53 Einschüsse kommt.

Liga 10

Deutschlandweit 642 zehnte Ligen zählt unser System und bis jetzt lässt sich noch keine Entscheidung im heiß umkämpften Torjäger-Rennen erkennen. Wie schon im Winter zählt aber nach wie vor das Duo Philipp Nocht (60 Tore, Tura Niederhöchstadt) und Marcel Diaz Aptiev (59 Tore, C.R.E.U. Höchst) zum Favoritenkreis. Ein Name ließ in letzter Zeit jedoch alle alt aussehen. Mit 22 Treffern in sechs Partien schnappte sich Besir Kasami vom Klub Kosova aus Hamburg den Platz an der Sonne und gilt als ganz heißer Kandidat für die Kanone.

Liga 11

In Deutschlands niedrigster Ligastufe zeichnet sich dagegen schon ein klarer Favorit ab. Lucas Schneider vom SSV Hagen führt das Elftliga-Ranking mit beeindruckenden 76 Toren aus nur 19 Spielen mit stolzen 20 Treffern Vorsprung auf seinen engsten Verfolger Emre Mermerkaya von der SG Phönix Eving an. Damit steht Schneider übrigens auch schon bei der Bestmarke von Sascha Ziesche aus dem Vorjahr, der sich mit 76 Treffern den Gewinn der Kanone sicherte. Eine solche wird aller Voraussicht nach am Saisonende auch für Schneider rausspringen.

Frauen

Liga 3

Aylin Yaren vom Regionalligisten Viktoria Berlin hat das Kicken im Blut. Neben ihrer Tätigkeit als Influencerin und Fußball-Freestylerin ist die 33-Jährige mit 32 Toren in 19 Spielen momentan das Maß der Dinge im bundesweiten Drittliga-Ranking der "Torjägerkanone® für alle". Ging man im Winter - als Yaren und Top-Verfolgerin nur ein Treffer trennte - noch von einem Zweikampf um die Kanone aus, dürfte der Berliner Top-Torjägerin bei aktuell acht Treffern Vorsprung auf Nadine Anstatt die Kanone kaum noch zu entreißen sein. in der Fußballwelt ist Yaren übrigens schon lang keine Unbekannte mehr. Schon im Jahr 2007 sorgte sie erstmals für Schlagzeilen, als sie Bayern-Legende Franck Ribéry im "ZDF-Sportstudio" beim Torwandschießen mit 4:3 in die Knie zwang.

Liga 4

Aus einem Zehnkampf im Winter hat sich in den vierten Ligen der Frauen mittlerweile ein Dreikampf herauskristallisiert. An der Spitze thront nach wie vor Caroline Klausch, die ihr Konto mittlerweile auf 39 Treffer ausbauen konnte. In Sachen Torquote könnte mit Blick auf das Restprogramm der Saison ihre engste Verfolgerin Franziska Kühn vom SV Grün-Weiss Brieselang gefährlich werden. Während Klausch im Schnitt zweimal pro Partie trifft, könnte ihr Kühn mit einem Toreschnitt von 2,5 Treffern pro Spiel vielleicht noch gefährlich werden. Auch Lyn Meier von Eintracht Braunschweig könnte mit 35 erzielten Treffern noch ganz oben anklopfen.

Liga 5

Marlene Haberecht von Chemie Leipzig marschiert weiter mit großen Schritt gen Kanone. Die Angreiferin, die schon im Winter die Nase vorn hatte - damals neben 29 Toren aus acht Spielen auch die beste Torquote vor Marie Koch (Germania Wernigerode, 27/10) und Sina Seipel (SV Thülen, 27/13 ) - steht mittlerweile bei 42 Toren. Dafür benötigte sie nur 13 Anläufe. Der Abstand auf Koch beträgt mittlerweile vier Treffer.

Liga 6

Im Rennen um die Torjägerkanone in den sechsten Ligen der Frauen riecht es stark nach Vorentscheidung. Lisa Schramm von der BSG ScanHaus Marlow lag mit 50 Toren aus elf Partien bereits im Winter 15 Treffer vor ihrer schärfsten Verfolgerin Leandra Montag (Tuspo Richrath, 35 Tore aus 14 Partien). Beachtenswert bereits zu diesem Zeitpunkt: Schramm hatte schon genauso viele Treffer wie die Vorjahres-Gewinnerin Alina Marie Scheben erzielt. Mittlerweile steht Schramm bei 67 Toren in 15 Spielen - das entspricht rund 4,5 Toren pro Spiel. Mit 19 Toren Abstand spricht alles dafür, dass sie am Ende auch das Rennen machen wird.

Liga 7

In den siebten Ligen der Frauen könnte in dieser Saison ein ganz besondere Marke geknackt werden. Maren Schönherr vom SV Raadt steht nach 16 Spielen nämlich schon bei unglaublichen 83 Treffern. Dies entspricht rund fünf Treffern pro Partie. Selbst wenn Schönherr also den Fuß etwas vom Gaspedal nehmen würde, ist die magische 100-Tore-Marke nur noch eine Frage der Zeit. Auch der Gewinn der Torjägerkanone dürfte Schönherr bei fast 40 Toren Abstand auf die Konkurrenz wohl kaum noch zu nehmen zu sein.