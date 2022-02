Torjägerin Schüller: "Gefühlt haben wir 90 Minuten lang verteidigt"

Lea Schüller hat nach dem Auftakt des Arnold Clark Cups ehrliche Worte gefunden.

"Gefühlt haben wir 90 Minuten lang verteidigt. Spanien hat überragenden Fußball gespielt", sagte Lea Schüller am Tag nach dem 1:1 der deutschen Nationalmannschaft zum Auftakt des Arnold Clark Cups im englischen Middlesbrough.

Und es hätte sich im deutschen Lager auch niemand beklagen dürfen, wenn die Spanierinnen diese Partie des Vier-Nationen-Turniers gewonnen hätten.

Danach hatte es zumindest lange ausgesehen, bevor sich die Münchnerin Maximiliane Rall in der 88. Minute im Strafraum der Spanierinnen entschlossen durchsetzte und zu ihrer Vereinskollegin Schüller passte, die dann unbedrängt einschieben konnte. Für die Spanierinnen, die vor der Partie von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg als "komplettestes Team der Welt" bezeichnet wurden, war es dieser Treffer das erste Gegentor nach 16 Spielen. "Wir haben am Ende alles versucht, noch ein Tor zu schießen. Schön, dass wir dafür belohnt wurden", freut sich Schüller. Die Torquote der 24-Jährigen ist beeindruckend: In 35 Spielen erzielte sie 24 Treffer.

"Bis zur EM haben wir noch ein bisschen Zeit"

Trotz des Remis machte die Partie gegen Spanien aber auch deutlich, dass die deutsche Elf, die allerdings auch 14 Ausfälle zu verkraften hatte, am Defensivspiel arbeiten muss.

"Wir haben wir gesehen, dass wir noch ein paar Dinge besser machen müssen, um spielerisch mit Spanien mithalten zu können", gab Innenverteidigerin Jana Feldkamp (TSG Hoffenheim) zu. "Aber bis zur EM haben wir noch ein bisschen Zeit, daran zu arbeiten."

Die Europameisterschaft in England beginnt am 6. Juli.

Bereits am Sonntag (21.15 Uhr) wartet beim Arnold Clark Cup der nächste hochkarätige Gegner auf das deutsche Team: Olympiasieger Kanada. Am Mittwoch (20.30 Uhr) folgt dann das dritte und letzte Spiel des Mini-Turniers gegen Gastgeber England.