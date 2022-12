Torjäger-Winterpause: Von offenen Rennen und Vorentscheidungen

Winterpause in den insgesamt 2182 Ligen der 13 Stufen, in denen um die begehrte Torjägerkanone® für alle gekämpft wird. Zeit für eine Zwischenbilanz: Wir nennen die Favoriten bei den Männern und Frauen - und wagen auch eine Prognose, wo bereits Vorentscheidungen gefallen sein könnten.

Männer

Liga 4

Die bayerischen Regionalliga-Stürmer stehen zur Winterpause ganz vorne: Führender ist aktuell mit 17 Toren aus 20 Einsätzen Adam Jabiri vom 1. FC Schweinfurt. Mit einer Quote von 0,85 Treffern pro Spiel hat er auch die beste der Top-10-Vertreter. Vom souveränen Spitzenduo sind Saliou Sané (Würzburger Kickers, 15 Tore, Platz 2) und Vorjahres-Gesamtsieger Patrick Hobsch (SpVgg Unterhaching, 13 Tore, Platz 7) noch im Rennen, aber auch Leonardo Vonic (1. FC Nürnberg II, 14 Tore, Platz 4) darf sich Chancen ausrechnen. Das gilt natürlich auch für die Vertreter der vier weiteren Regionalligen, vor allem, weil sie teils deutlich weniger Partien absolviert haben. So etwa Nord-Toptorjäger Moritz Göttel (VfV Hildesheim), der auf Platz 3 liegt, für seine 14 Tore lediglich 18 Partien brauchte - mit 0,78 Treffern pro Partie hat er die zweitbeste Quote der Top-Torschützen. Gut möglich also, dass sich auch ein hier bislang Ungenannter am Ende die Kanone schnappen wird. Letztes Jahr reichten Hobsch für die Auszeichnung übrigens 28 Tore.

Prognose: offen

Liga 5

Ein bekanntes Gesicht einsam an der Spitze: Ex-Profi Martin Harnik kommt in der bisherigen Runde der Oberliga Hamburg auf 32 Tore aus 20 Partien - das entspricht einer Quote von 1,6 Treffern pro Spiel. Der 35-Jährige von der TuS Dassendorf ist also drauf und dran, deutschlandweit zum besten Torschützen der insgesamt 15 fünften Ligen zu werden - in der vergangenen Spielzeit waren 39 Treffer für den Gesamtsieg nötig. Seine beiden aktuell schärfsten Verfolger, Timo Barendt (PSV Neumünster) und Marco Pajonk (SV Todesfelde) kicken beide in der Oberliga Schleswig-Holstein und blicken mit jeweils 20 Treffern aus 19 Partien auf eine Zwölf -Tore-Lücke zu Harnik. Die nach Harnik beste Quote unter den besten Torschützen haben noch Mika Kieselbach (Heider SV) und Omar Sillah (FC Oberneuland), die mit 1,13 Treffern pro Partie (17 insgesamt) beide auf Rang elf liegen. Vier Plätze davor findet sich mit 19 Toren aus 21 Partien übrigens ein gewisser Sascha Mölders vom TSV Landsberg wieder...

Prognose: Bleibt Harnik fit, wird er nicht mehr eingeholt

Liga 6

Der Führende der 37 sechsten Ligen heißt Sascha Huhn: Mit 27 Toren aus 16 Partien steht er im Tableau an der Spitze. Noch, muss man wohl sagen, denn der Angreifer vom hessischen Verbandsligisten Blau-Gelb Marburg fällt wegen eines Schlüsselbeinbruchs lange aus und wird am Ende wohl keine Chance auf den Gesamtsieg haben. Dahinter scharren die Verfolger mit den Hufen: Allen voran Mihai-Vladut Bitez (Ahrensburger TSV), der ebenfalls bei 27 Toren steht, dafür lediglich eine Partie mehr brauchte. Ein heißes Eisen im Feuer ist definitiv auch der Drittplatzierte Moritz Dittmann (SG Glücksbrunn Schweina), der 23 Treffer gesammelt hat, mit 1,64 Treffern pro Partie zudem eine starke Quote vorzuweisen hat. Und auch Ken Dikun (22 Treffer, TSV Nordmark Satrup) liegt ähnlich im Rennen. Eine Chance, das wird deutlich, hat man in dieser Stufe wohl nur mit einem Schnitt über 1,5 Treffern pro Partie. Im vergangenen Jahr kam der Gesamtsieger übrigens auf 47 Tore.

Prognose: offen

Liga 7

In den deutschlandweit 99 siebten Ligen hat Rico-Rene Frank vom in Salzgitter beheimateten Bezirksligisten Germania Bleckenstedt die Nase vorn. Mit insgesamt 36 Toren aus 17 Partien hält er zur Winterpause die Führung vor Lucas Sitter (TSV Langstadt, 35 Tore) und Adrian Sousa (Türk Birlikspor, 34 Tore) . Tjarde Bandowski (FSV Wolfhagen, 33 Tore) liegt ebenfalls noch gut in einem Rennen, das man dennoch wohl als weitgehend offen bezeichnen kann. Denn mit Felix Engert (Doberaner FC, 26 Tore) befindet sich auf Rang zwölf etwa der Mann mit der besten Quote aus dem Spitzenfeld (2,17 Tore/Spiel). Verschiebungen sind im neuen Jahr also durchaus denkbar. 55 Tore waren hier in der letzten Spielzeit für den Gesamtsieg notwendig.

Prognose: offen

Liga 8

Stanislaw Nikiforow heißt der Führende in der 8. Liga, mit 34 Treffern aus 19 Partien in der Kreisliga Bamberg für den SC Reichmannsdorf hat er aber nur ein enges Polster auf das Verfolgerfeld. Bei 33 Toren steht etwa Hatim Bentaleb (1.FC Mülheim-Styrum) auf Rang 2, der dafür zwei Partien weniger brauchte. An dieser Stelle weitere Favoriten zu nennen, käme einem Glückspiel gleich: Denn Platz 1 und Platz 52 trennen lediglich 10 Tore. Was fest steht: In der letzten Spielzeit waren 56 Treffer für den Gesamtsieg notwendig. Abwarten also, wer in den insgesamt 258 Ligen am Ende die Nase vorn hat.

Prognose: offen

Liga 9

In den 460 Ligen der Stufe neun hat sich zur Winterpause Muhammed Celik (Rhenania Bottrop) mit 45 Toren aus 17 Partien ein kleines Polster an der Spitze aufgebaut. Auf Platz zwei notiert: Pascal Thiemt vom TV Klaswipper mit 41 Toren. Dahinter ballt sich das Feld eng zusammen, zu erwähnen wären sicher noch Ömer Simsek vom SV Hilden-Ost, der mit 35 Treffern auf Rang neun liegt, aber die Top-Quote von 3,18 Tore/Spiel vorweisen kann. 77 Tore erzielte hier der letztjährige Sieger.

Prognose: offen

Liga 10

Deutschlandweit 642 zehnte Ligen zählt unser System, und bis zur Winterpause haben sich hier vier Favoriten herauskristallisiert: Das Top-Trio Sebastian Zeitler (55 Tore, VfB Wölbattendorf), Philipp Nocht (52 Tore, Tura Niederhöchstadt) und Marcel Diaz Aptiev (50 Tore, C.R.E.U. Höchst) liegt relativ nah beisammen. Der Ranglisten-Vierte Luis Florek hat mit 43 Treffern zwar schon eine Zwölf-Tore-Lücke auf den führenden Zeitler, mit einem Schnitt von 3,9 Treffern pro Partie aber die beste Quote - weswegen man ihn noch zu den aussichtsreichsten Kandidaten zählen kann. Ab Rang 5 schließt sich dann mit weiterem Abstand ein enges Feld an. Auf 84 Treffer kam übrigens der Vorjahressieger.

Prognose: Einer der Genannten wird das Rennen machen

Liga 11

In den 452 Ligen, in denen sich Torjäger der elften Stufe um die Kanone bewerben, hat Lucas Schneider (SSV Hagen) 57 Tore in 14 Partien erzielt und führt damit schon mit acht Toren vor Emre Mermerkaya (SG Phönix Eving, 49 Tore in 11 Partien). Das weitere Feld ist schon ordentlich abgeschlagen, aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich hier dennoch Überraschendes tun kann. Auf 76 Tore kam der Gesamtsieger des Vorjahres.

Prognose: Schneider oder Mermerkaya machen es

Frauen

Liga 3

Fünf Ligen gibt es bei den Frauen auf Stufe 3 - und nach Stand der Dinge kann man von einem Zweikampf zwischen den Regionalligen Nordost und West ausgehen. Auf Rang eins im Gesamtranking liegt Aylin Yaren (Viktoria Berlin) mit 23 Toren aus zwölf Partien, lediglich Nadine Anstatt vom TSV Schott Mainz hält hier aktuell mit 22 Toren aus elf Partien dagegen. Das Duo hat nicht nur einen nennenswerten Vorsprung, sondern auch klar die besten Torquoten. 33 Tore erzielte übrigens die Vorjahressiegerin.

Prognose: Yaren oder Anstatt machen es

Liga 4

Ein engeres Rennen ist es kurz vor der Winterpause in den 17 Ligen der Stufe 4: Rang eins und Rang zehn trennen nur zehn Tore. Caroline Klausch (Borussia Pankow) hat sich im Schlussspurt die Spitzenposition über den Winter gesichert, mit 29 Toren aus zehn Partien hat sie nicht nur die beste Quote der Top-10, sondern auch ein Vier-Tore-Polster auf Verfolgerin Lyn Meyer (Eintracht Braunschweig, 25 Tore aus zwölf Partien). Nur die auf Rang elf eingereihte Franziska Kühn (Grün-Weiss Brieselang, 18 Tore aus sechs Partien) hat mit glatt drei Treffern pro Partie eine noch bessere Quote als Klausch. 58 Treffer waren im letzten Jahr für den Sieg nötig.

Prognose: offen

Liga 5

Marlene Haberecht von Chemie Leipzig (29 Tore aus acht Spielen) hat nicht nur die meisten Treffer sondern auch die beste Quote und führt vor Marie Koch (Germania Wernigerode, 27 Tore aus zehn Spielen) und Sina Seipel (SV Thülen, 27 Tore aus 13 Spielen) in den 39 deutschen Ligen der Stufe fünf. Vorjahres(mit)siegerin Larissa Puls (SG Phönix Wildau, 26 Tore aus elf Spielen) liegt auf Rang vier ebenfalls noch im Rennen. Zu nennen ist sicherlich auch noch Rucy Grunenberg (SG Dabrun), die lediglich sieben Spiele für 23 Tore und damit Rang fünf benötigte. Man sieht: Too close to call, zumal sich auch im weiteren Ranking Stürmerinnen mit Top-Quoten finden lassen. 51 Tore wurden letztes Jahr von der Gesamtsiegerin erzielt

Prognose: offen

Liga 6

In Stufe 6, die 72 Ligen umfasst, liegt Lisa Schramm (BSG ScanHaus Marlow) mit 50 Toren aus elf Partien bereits 15 Treffer vor ihrer schärfsten Verfolgerin Leandra Montag (Tuspo Richrath, 35 Tore aus 14 Partien). An Schramm kommt auch in Sachen Quote keiner ran. Beachtenswert: Schramm hat damit bereits die Trefferanzahl gerissen, die vergangenes Jahr für einen Gesamtsieg gereicht hat (47 Tore).

Prognose: Schramm wird - bleibt sie fit - nicht mehr eingeholt

Liga 7

In den 81 Ligen der Stufe 7 ist es Maren Schönherr (SV 1967 Mülheim-Raadt) die mit 66 Toren aus elf Partien (glatte sechs Tore pro Partie) ein ebenso beachtliches 23-Treffer-Polster vor der auf Rang platzierten Laura Stegemann (GW Steinbeck, 43 Tore aus 14 Spielen) ihr Eigen nennen kann. Die Frage lautet wohl weniger, ob Schönherr damit Gesamtsiegerin der siebten Stufe wird, sondern ob sie die 93-Tore-Marke ihrer Vorgängerin knacken kann.

Prognose: Schönherr wird - bleibt sie fit - nicht mehr eingeholt