Torjäger und DJ Pfeiffer: "Bin mal gespannt, was der Trainer heute singt"

Wieder einmal hat Luca Pfeiffer seinen SV Darmstadt auf die Siegerstraße gebracht, diesmal gegen Aue. Der 25-Jährige ist aber nicht nur Torjäger, sondern auch der DJ der Lilien - und versprach seinem Team eine "lange Heimfahrt", eventuell sogar mit einem besonderen Gesangsgast.

"Selbst ein rotziges 1:0 wäre mir recht", hatte Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht vor der Partie gegen Erzgebirge Aue gesagt. "Rotzig" wurde es nicht, dennoch tat sich Darmstadt gegen die zunächst stark verteidigende Defensive des Kellerkindes schwer. In der zweiten Hälfte konnten sich die Lilien aber auf ihr Top-Sturmduo verlassen. Wieder einmal stach Luca Pfeiffer zu und brachte den 2:1-Sieg mit seinem Führungstreffer (62.) auf den Weg - die Vorlage kam von seinem kongenialen Sturmpartner Phillip Tietz.

Mit seinem 12. Treffer zieht Pfeiffer zwar im internen Ranking an Tietz (11) vorbei, einen Konkurrenzkampf gibt es aber nicht, beteuerte der Stürmer nach der Partie bei "Sky": "Ich glaube, sonst hätte er mir nicht rüber gelegt." Vielmehr sehe man an solchen Situationen, "dass wir uns richtig gut verstehen. Ich hätte mich genauso gefreut, wenn er heute das Tor geschossen hätte".

In der Schlussphase musste Darmstadt nach dem Anschlusstreffer von Jonjic aber nochmal zittern. Für Lieberknecht auch ein Grund, nochmal auf etwas hinzuweisen: "Es wird immer viel über die ganz Großen der Liga wie Schalke oder Werder gesprochen. Aber Aue hat seit Jahren seine Daseinsberechtigung in der 2. Bundesliga. Hier zu bestehen, ist das täglich Brot."

Singt der Trainer?

Die Lilien bestanden die Prüfung, holten den vierten Sieg in Folge und sind - zumindest bis zum Sonntag, wenn St. Pauli in Nürnberg (13.30 Uhr LIVE! bei kicker) spielt - wieder an der Tabellenspitze der 2. Liga. Grund genug für eine kleine Feier während der Heimfahrt - und auch dafür ist Pfeiffer zuständig. Der 25-Jährige ist nämlich beim SV Darmstadt nicht nur fürs Toreschießen verantwortlich, sondern auch für die Musikauswahl - und vielleicht gibt es sogar eine besondere Gesangseinlage: "Das wird heute eine sehr lange Heimfahrt, da können sich die Jungs auf was gefasst machen. Ich bin mal gespannt, was der Trainer heute singt."