Torjäger-Ranking: Sie schossen die meisten Tore gegen die schwersten Gegner

8. Lionel Messi (Argentinien)

Mit 106 Toren in 179 Länderspielen ist Leo Messi eigentlich bereits die Nummer drei der Welt-Torjäger. Mit 1.714 ELO pro Tor verliert er jedoch fünf Plätze. Dennoch gibt es Trost für alle Messi-Fans in der GOAT-Debatte: Cristiano Ronaldos 128 Tore reichen in dieser Wertung nur noch für Rang 13. IMAGO/ZUMA Wire