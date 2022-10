Torjäger Nmecha: Eine "Extraeinheit" und kein Freifahrtschien

Der VfL Wolfsburg will den zweiten Heimsieg in Folge: Ob Torjäger Lukas Nmecha am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in die Startelf zurückkehrt, lässt Trainer Niko Kovac offen.

Mit kleinen Schritten arbeitet sich der VfL Wolfsburg in diese Saison, mit einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach wollen die Niedersachsen den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herstellen. Niko Kovac peilt gegen die Fohlen, an die seine Mannschaft auf drei Punkte heranrücken kann, den zweiten Heimerfolg dieser Saison an. Der Trainer, der am Spieltag seinen 51. Geburtstag feiert, will den "Etappensieg". Er erklärt: "Wir haben jetzt das zehnte Spiel, wenn wir es in zwei Etappen aufteilen, dann haben wir in den ersten fünf Spielen nur zwei Punkte geholt, jetzt sind wir schon bei sieben. Wir können auf zehn kommen, das wäre eine sehr gute Ausbeute."

Dazu muss der VfL den Trend der vergangenen Spiele aufrechterhalten oder, besser noch, ausbauen. "Wir haben uns in vielen Bereichen verbessert", lobt Kovac, dessen Mannschaft sich zumindest kämpferisch nichts mehr vorwerfen ließ. Jedoch: "Fußballerisch haben wir noch gewisse Sachen, die wir besser ausführen können." Zwar erspielte sich sein Team in den vergangenen beiden Partien gegen Stuttgart (3:2) und Augsburg (1:1) genügend Chancen, das Nutzen der sich bietenden Möglichkeiten entspricht jedoch noch nicht dem, was sich Kovac vorstellt. "Ich würde mir wünschen, dass wir konkreter und genauer beim Pass und beim Abschluss sind."

Die Statistik weist den VfL, der bislang auf 42 Torchancen kommt, mit 21,4 Prozent als die Mannschaft mit der drittschlechtesten Chancenverwertung der Liga aus. Weniger Möglichkeiten haben sich zudem bislang lediglich Augsburg (28), Bochum (36) und Schalke (37) herausgespielt. Und: Wolfsburg gab bislang nur 96 Torschüsse ab. Der Ligatiefstwert, gemeinsam mit Augsburg.

Kovac wusste nichts von Nmechas "Extraeinheit"

Für noch mehr Tore könnten Jonas Wind, der nach seiner Oberschenkelverletzung in den Kader zurückkehren wird, und Lukas Nmecha sorgen. Von Nmecha wurden in dieser Woche Videos öffentlich, auf denen er mit einem Influencer Fußballübungen auf dem VfL-Trainingsgelände absolviert - mit bandagiertem rechten Knie. Nach kicker-Informationen wurden diese Videos an jenem Tag Ende August produziert, an dem er sich im Vormittagstraining das Knie verdreht hatte.

Unprofessionell oder kein Problem? Trainer Kovac wusste jedenfalls nichts von der "Extraeinheit" seines damals verletzten Stürmers und hält es nun, mehr als einen Monat später, auch nicht mehr für relevant. "Ich habe es nicht gesehen. Er hat die Übungen gemacht, und?" Unmittelbar blieb es ohne Folgen, Nmecha spielte am darauffolgenden Wochenende gegen den 1. FC Köln (2:4) und traf sogar doppelt. Die Knieproblematik zog sich jedoch über Wochen, der Angreifer verpasste ihretwegen das Länderspiel gegen England (3:3) sowie den Wolfsburger Heimsieg gegen den VfB Stuttgart (3:2).

Nun gilt der 23-Jährige als schmerzfrei und einsatzfähig. Einen Freifahrtschein zurück in die Startelf stellt Kovac seinem mit drei Saisontreffern besten Torschützen, der in der vergangenen Woche in Augsburg nur als Joker zum Einsatz kam, dennoch nicht aus. "Wir haben im Moment zwei sehr gute Mittelstürmer mit ihm und Omar Marmoush", konstatiert der Trainer und freut sich: "Wir haben die Qual der Wahl."