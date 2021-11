Torjäger Cigerci fehlt Viktoria Berlin zweimal

Sein unbeherrschtes Handeln in Saarbrücken kostet Tolcay Cigerci nun zwei Spiele. Der DFB hat den Torjäger von Viktoria Berlin gesperrt.

Kein Tor, kein Punkt - aber eine Rote Karte. Die Ausbeute der Viktoria in Saarbrücken war äußerst mager. Zumal sich der nach gut einer Stunde eingewechselte Cigerci den Platzverweis in der Schlussminute einhandelte, als die Partie beim Stand von 2:0 für den FCS schon gelaufen war.

Schiedsrichter Lukas Benen zückte nach der Aktion Cigercis gegen Luca Kerber Rot, der DFB hat den 26-Jährigen nun "wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung" für zwei Partien gesperrt.

Cigerci, der in 13 Einsätzen siebenmal für den Neuling in der 3. Liga getroffen hat und fünf Assists beisteuerte, fehlt dem Hauptstadtklub im Duell am kommenden Samstag mit Türkgücü München und am 12. Dezember beim SV Meppen.